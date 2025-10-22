مقایسه سود خرید طلا و سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، طلا از گذشته تا به امروز یکی از امن‌ترین روش‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌ها و مقابله با تورم بوده است. با پیشرفت بازارهای مالی، روش‌هایی مانند سرمایه‌گذاری آنلاین با آی‌بی‌شاپ، امکان سرمایه گذاری آسان‌تر و مدیریت حرفه‌ای‌تر را برای کاربران فراهم کرده‌اند. درباره ibshop باید گفت که این پلتفرم با ارائه گزینه‌های متنوع سرمایه‌گذاری، از جمله صندوق سرمایه گذاری طلا، به شما اجازه می‌دهد تا بدون نگرانی‌های مرتبط با نگهداری فیزیکی طلا، از مزایای این بازار بهره‌مند شوید. در ادامه در مورد مزایای سرمایه گذاری در صندوق طلای آی بی شاپ یعنی صندوق طلای تابان تمدن صحبت می‌کنیم و به شما توضیح می‌دهیم که چرا یک انتخاب مطمئن برای کسب سود از طلا است.

سود طلای فیزیکی بیشتر است یا صندوق‌های طلا؟

با نگاهی به بازار ایران در سال‌های گذشته، می‌بینیم که صندوق‌های طلا معمولاً سود بیشتری نسبت به طلای فیزیکی داشته‌اند. این موضوع به دلیل مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در بازار است. صندوق‌های طلا با جمع‌آوری سرمایه و تقسیم آنها در دارایی‌ها و اوراق پرسود، می‌توانند از تغییرات قیمت طلا به شکل مؤثرتری بهره‌مند شوند و در نتیجه سود بالاتری برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند.

در مقابل، کسب سود از طلای فیزیکی تنها به افزایش قیمت آن وابسته است و امکان مدیریت فعالانه را ندارد. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا نسبت به خرید طلای فیزیکی سودآورتر است.

علاوه بر این، صندوق‌های طلا اغلب امکان خرید و فروش آنلاین و سریع را دارند و این نقدشوندگی بالا به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا در هر زمان به سرمایه‌ی خود دسترسی داشته باشند.

کدام صندوق طلا بهتر است و چرا؟

صندوق سرمایه‌گذاری طلای تابان تمدن برای افرادی که به دنبال یک روش کم ریسک برای خرید طلا هستند، گزینه‌ای مناسب محسوب می‌شود. این صندوق که از تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۲ فعالیت خود را آغاز کرده، تحت مدیریت حرفه‌ای شرکت تأمین سرمایه تمدن قرار دارد و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ایران فعالیت می‌کند. صندوق طلای تابان تمدن از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی سکه طلا و اوراق مشتقه مبتنی بر طلاست، و سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند؛ بلکه سود آن تحت تأثیر نوسانات قیمت طلا قرار دارد که بر قیمت هر واحد صندوق اثر می‌گذارد.

مزایای صندوق طلای تابان تمدن عبارت‌اند از:

ترکیب دارایی کم‌ریسک: این صندوق به دلیل تمرکز بر گواهی شمش طلا (بیش از ۸۰ درصد دارایی‌ها) در میان صندوق‌های طلا در دسته کم‌ریسک قرار دارد و برای افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری مطمئن در طلا هستند، انتخابی مناسب است.

ضمانت نقدشوندگی: با پشتیبانی بازارگردانی توسعه بازار تمدن، صندوق تابان تمدن نقدشوندگی بالایی دارد، که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران در هر زمان به راحتی به سرمایه خود دسترسی داشته باشند.

معاف از مالیات: سرمایه‌گذاری در این صندوق معاف از مالیات است و همین موضوع آن را به گزینه‌ای مقرون به صرفه تبدیل می‌کند.

سرمایه‌گذاری آسان از طریق iBshop: iBshop امکان خرید واحدهای صندوق طلای تابان تمدن را فراهم کرده است؛ و شما از طریق این سامانه و در کوتاه‌ترین زمان می‌توانید دارایی خود را خرید و فروش کنید.

پوشش تورم: به دلیل رابطه مستقیم این صندوق با قیمت طلا، سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند از دارایی شما در برابر تورم محافظت کند.

سکه بخریم یا صندوق طلا؟

خرید سکه و سرمایه‌گذاری در صندوق طلا دو راه اصلی برای ورود به بازار طلا هستند. اما صندوق طلا مزایای بیشتری نسبت به خرید سکه دارد و انتخابی بهتر به شمار می‌رود. در ادامه دلایل این موضوع را توضیح می‌دهیم:

امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ کم: برخلاف سکه، صندوق‌های طلا با مبالغ اندک نیز قابل خرید هستند. این ویژگی برای افرادی که به‌تدریج می‌خواهند در طلا سرمایه‌گذاری کنند، بسیار مناسب است.

نقدشوندگی بالا: واحدهای صندوق طلا به راحتی و به شکل آنلاین خرید و فروش می‌شوند و امکان دسترسی سریع به سرمایه را برای شما فراهم می‌کنند. این ویژگی برای مواقعی که نیاز به نقد کردن سریع سرمایه وجود دارد، بسیار ارزشمند است.

مدیریت حرفه‌ای: دارایی‌های صندوق طلا توسط متخصصان بازار مدیریت می‌شود. این افراد به کمک تحلیل‌های دقیق، نوسانات بازار را بهتر مدیریت کرده و سود بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند.

ریسک کمتر: شما با خرید واحد صندوق طلا می‌توانید بدون نگرانی از ریسک‌های مربوط به طلای فیزیکی در این بازار سرمایه گذاری کنید. با خرید از صندوق طلا شما لازم نیست که نگران امنیت دارایی خود و خطراتی مانند گم شدن یا سرقت باشید.

معافیت مالیاتی: سرمایه‌گذاری در صندوق طلا معاف از مالیات است، که می‌تواند هزینه‌های جانبی را کاهش داده و به کسب سود بیشتر کمک کند؛ در حالی که خرید سکه ممکن است شامل مالیات و کارمزد معامله باشد.

به طور کلی، صندوق‌های طلا به دلیل مزایایی که گفته شد، گزینه‌ای کم‌ریسک‌تر محسوب می‌شوند. شماهم اگر قصد سرمایه‌گذاری در طلا را دارید، صندوق سرمایه گذاری طلای تابان تمدن انتخابی مطمئن برای شماست. شما از طریق وبسایت آی بی شاپ می‌توانید اطلاعات کامل این صندوق را مشاهده کنید و در همین وبسایت اقدام به خرید و فروش واحدهای صندوق کنید.

سوالات متداول

کدام صندوق طلا ضامن نقد شوندگی دارد؟

صندوق سرمایه‌گذاری طلای تابان تمدن ضامن نقدشوندگی دارد و توسط بازارگردانی توسعه بازار تمدن پشتیبانی می‌شود. این ویژگی به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد که هر زمان که بخواهند، می‌توانند دارایی خود را به راحتی به وجه نقد تبدیل کنند.

بهترین زمان خرید صندوق طلا چه موقع است؟

از آنجا که تورم همیشه وجود دارد، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا می‌تواند در هر زمانی مفید باشد و از دارایی شما در برابر افت ارزش پول محافظت کند.

آیا می‌توان از صندوق‌های طلا به عنوان پوشش تورم استفاده کرد؟

بله، صندوق‌های طلا چون با قیمت طلا در ارتباط مستقیم هستند و از آنجایی که طلا عموماً کالایی است که ارزش آن روبه افزایش است، می‌توانند تورم را پوشش داده و ارزش دارایی شما را حفظ کنند.

آیا سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا مناسب برای همه افراد است؟

هر کسی که به دنبال سرمایه‌گذاری در طلاست، می‌تواند از سود صندوق‌های طلا بهره‌مند شود. این صندوق‌ها برای کسانی که می‌خواهند بدون چالش‌های نگهداری فیزیکی طلا وارد این بازار شوند، گزینه‌ای مناسب است.

آیا صندوق‌های طلا مالیات دارند؟

بله. صندوق سرمایه‌گذاری طلای تابان تمدن از مالیات معاف است، که این موضوع باعث می‌شود سرمایه گذاری در آن انتخابی جذاب باشد.

