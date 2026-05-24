به گزارش خبرنگار مهر، با تشدید نوسانات در بازارهای دارایی، پرسش درباره بهترین مقصد برای سرمایهگذاری، به چالش ذهنی بخش بزرگی از مردم تبدیل شده است. در حالی که بازارهای سرمایهگذاری با موجی از نااطمینانی روبرو هستند، تحلیلگران اقتصادی بر لزوم تغییر استراتژی و اولویتبندی برای عبور از این دوران تأکید دارند.
نادر بذرافشان،کارشناس بازار طلا و جواهر با بررسی روند تاریخی بازارها، طلا را به عنوان یکی از امنترین پناهگاهها برای حفظ ارزش دارایی معرفی میکند.
وی با اشاره به شرایط فعلی بازار و ایجاد ثبات نسبی پس از دورهای از نوسانات، معتقد است که کاهش قیمتها، فرصتی برای ورود متقاضیان به این حوزه فراهم کرده است.
به باور وی، ویژگی بارز طلا، قابلیت نقدشوندگی سریع آن است که در شرایط بحرانی، امنیت خاطر بیشتری برای سرمایهگذاران به همراه دارد.
با این وجود، نگاه کارشناسان به فضای پیشرو همچنان محتاطانه است.
سید مصطفی موسوینژاد، کارشناس حوزه اقتصاد، با تأکید بر اینکه در زمان بروز تنشها، پیشبینی رفتار بازار دشوار است، اظهار داشت که در چنین دورههایی نمیتوان با قطعیت از صعود یا نزول بازارها سخن گفت.
با این حال، وی تأکید دارد که انتخابهای هوشمندانه در بازارهای کمریسک میتواند ضریب امنیت داراییها را در برابر شوکهای احتمالی افزایش دهد.
در همین حال، عبدالرضا عسگرخانی، کارشناس ارشد سرمایهگذاری، رویکرد متفاوتی را در مدیریت سرمایه پیشنهاد میدهد.
وی با بیان اینکه در شرایط بحرانی، اولویت از کسب سود به سمت حفظ سرمایه تغییر مسیر میدهد، تصریح کرد که بقا در بازار، مهمتر از کسب بازدهیهای آنی است.
به عقیده وی، سرمایهگذاری موفق در این دوران بر پایه سه اصل استوار است: مدیریت ریسک، حفظ قدرت نقدشوندگی و کنترل هیجانات.
وی تأکید کرد:نقدشوندگی به مثابه قدرت است و داراییهایی که امکان تبدیل سریع به پول نقد را ندارند، در بحرانهای احتمالی میتوانند باعث حبس شدن سرمایه شوند.
عسگرخانی بزرگترین تهدید برای سرمایهگذار در شرایط بحرانی را ترس و طمع دانست و خاطرنشان کرد که سرمایهگذار موفق کسی است که با کنترل احساسات و تصمیمگیری بر مبنای منطق، از تلههای روانی بازار فاصله بگیرد.
به نظر میرسد در اتمسفر کنونی اقتصاد که پیشبینیناپذیری به یک رکن تبدیل شده است، استراتژیهای محافظهکارانه و تمرکز بر داراییهای با نقدشوندگی بالا، کلید اصلی موفقیت برای عبور از دورههای گذار به شمار میرود.
در نهایت، آنگونه که فعالان این حوزه تأکید دارند، تفاوت اصلی میان کسانی که در بحران آسیب میبینند و کسانی که با قدرت از آن عبور میکنند، در نحوه مدیریت سرمایه و حفظ خونسردی در لحظات حساس نهفته است.
نظر شما