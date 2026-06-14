بازار نفت با فرار سرمایه و کاهش نقدشوندگی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، نوسانات شدید قیمت جهانی نفت در سال جاری میلادی، نقدشوندگی این بازار را به سرعت کاهش داده است. فعالان بازار معتقدند تهدیدهای سیاسی بیثباتکننده در رابطه با ایران، موجب خستگی سرمایهگذاران و خودداری از ورود نقدینگی شده است.
دادههای شرکت الاسایجی نشان میدهد قراردادهای آتی نفت برنت امسال حدود ۱۷ درصد کاهش یافته که سریعترین افت از سال ۲۰۰۹ محسوب میشود. کاهش نقدشوندگی، خریداران و فروشندگان را ناچار به پذیرش قیمتهای خارج از عرف کرده و دامنه نوسانات را به شکل خطرناکی گسترش داده است.
جفری کوری، مشاور ارشد شرکت مدیریت دارایی کارلایل، دلیل نرسیدن قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار را نه عرضه کافی، بلکه پدیده گریز سرمایه میداند. وی تاکید کرده که بیثباتیهای سیاستی، نفت را به دارایی بیش از حد پرنوسانی تبدیل کرده و باعث خروج بیسابقه سرمایهگذاران از این بازار شده است.
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