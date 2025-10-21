به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر سه شنبه در همایش بین‌المللی ساخت، بازسازی و توسعه عتبات عالیات اظهار کرد: مسیر همکاری ایران و عراق از قم تا نجف و از مشهد تا کربلا، فراتر از ساخت‌وساز است و باید به پیمانی معنوی میان دو ملت برای تحقق تمدن نوین اسلامی تبدیل شود.

وی با اشاره به اشتراک فرهنگی و مذهبی دو کشور، همکاری در بازسازی عتبات را نماد «معماری کرامت» دانست و داستانی از پیوند دو تمدن برای خدمت به مقدسات شیعی که مرز نمی‌شناسد و دل‌های مردم را در مسیر ایمان به هم نزدیک می‌کند.

استاندار اصفهان تأکید کرد: هدف از این تلاش‌ها، تحقق پیمان معنوی دو ملت است تا عتبات در گذر تاریخ پناهگاه دل‌هایی باشند که هیچ مرز سیاسی آن‌ها را جدا نمی‌کند. او پیشنهاد ایجاد «بنیاد مشترک ایران و عراق» را برای گسترش همکاری‌های فرهنگی و عمرانی مطرح کرد و گفت اگر این دل‌ها به‌هم نزدیک شوند، بسیاری از مشکلات جهان اسلام حل خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به طرح مصوب شورای عالی که به فراموشی سپرده شده است، بر ضرورت احداث «شهرک‌های مشترک یا مرزی» در مناطق خسروی و مهران تأکید کرد و آن را نمونه‌ای از همبستگی ماندگار میان دو ملت دانست.

مشارکت‌های خرد مردمی ارزشمندتر از پروژه‌های بزرگ است

جمالی‌نژاد مشارکت‌های خرد مردمی را ارزشمندتر از پروژه‌های بزرگ توصیف کرد و افزود نمونه ساخت مدرسه‌ای در خاتون‌آباد توسط یک جوان معلول با کمک‌های مردمی نشان داد که کوشش‌های کوچک نیز می‌توانند اثر بزرگ فرهنگی بر جای بگذارند.

وی خواستار تشکیل نهادهای دولتی و مردمی برای جذب این کمک‌ها شد و گفت ترجیح می‌دهیم صد نفر یک مدرسه بسازند تا یک خیر صد مدرسه، چون این گونه مشارکت‌ها روح جامعه را زنده نگه می‌دارد.

استاندار اصفهان حوزه تعامل ایران و عراق را فراتر از زیرساخت‌های فیزیکی دانست و پیشنهادهای خود را در زمینه‌های علمی، هنری و فرهنگی مطرح کرد؛ از ایجاد مراکز مطالعات تمدن اسلامی و طرح‌های پژوهشی مشترک گرفته تا تبادل استاد و طلبه، تشکیل مدارس بین‌المللی، تربیت متخصصان در حوزه زیارت و مرمت بناهای تاریخی.

جشنواره‌های مشترک هنرهای اسلامی با محوریت خوشنویسی، معماری و آثار هنری عتبات برگزار شود

وی همچنین خواستار برگزاری جشنواره‌های مشترک هنرهای اسلامی با محوریت خوشنویسی، معماری و آثار هنری عتبات شد و تولید برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای مشترک برای مقابله با تهاجم فرهنگی کشورهای بیگانه را ضروری دانست.

جمالی‌نژاد با اشاره به میلاد پیامبر اکرم (ص)، بر لزوم توجه دائمی به وحدت اسلامی تأکید کرد و گفت باید به‌دنبال «حل شدن در یکدیگر» باشیم؛ وقتی دل‌ها با هم متحد شوند، این وحدت دیگر قابل تجزیه نخواهد بود و هیچ نیرویی نمی‌تواند آن را از هم جدا کند.