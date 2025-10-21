  1. استانها
  2. ایلام
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

رفع تعارضات ملکی و احیای سد چناره در دستور دستگاه قضایی قرار گرفت

ایلام - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: رفع تعارضات ملکی و احیای سد چناره در دستور کار دستگاه قضایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد پورخاقان، ظهر سه شنبه در پایان سفر خود به شهرستان چرداول، از پیگیری میدانی مشکلات حقوقی و عمرانی این منطقه خبر داد.

پورخاقان اعلام کرد: مأموریت این سفر در راستای برنامه استانی رئیس قوه قضائیه و با هدف بررسی دقیق مسائل مردم چرداول انجام شده است.

وی مهم‌ترین موارد مطرح‌شده را اختلافات ملکی میان اداره منابع طبیعی و بنیاد مستضعفان دانست و گفت: این اختلاف موجب شده اسناد مالکیت برای افرادی که از بنیاد زمین خریداری کرده‌اند صادر نشود و به دنبال آن مشکلاتی برای شهروندان ایجاد شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در ادامه، سد چناره را یکی از پروژه‌های کلیدی و حیاتی استان برشمرد و افزود: سد چناره که بیش از دوازده سال قبل تصویب شده، در صورت تکمیل، می‌تواند مشکل آب شرب سه شهرستان از جمله ایلام، مرکز استان، را برطرف کرده و سرریز آن نیز در بخش کشاورزی نقش مؤثری ایفا کند.

وی با ابراز تأسف از توقف طولانی اجرای طرح خاطرنشان کرد: با وجود تجهیز کارگاه، عملیات اجرایی سد به دلیل وجود معارضین آغاز نشده و رفع این مانع در دستور کار قرار دارد.

پورخاقان همچنین به مسائل مربوط به حوزه غذایی سد اشاره کرد و توضیح داد: مخزن اصلی سد در استان کرمانشاه و بخش اداری آن در استان ایلام قرار دارد، اما مصوبه طرح متعلق به استان ایلام است و از این جهت برخی مشکلات غذایی و اداری به‌وجود آمده که امید است با هماهنگی و تصمیمات لازم این مسائل مرتفع شود.

وی در پایان اعلام کرد که موضوعات مطرح‌شده در زمینه اشتغال‌زایی، کشاورزی و رفع معارضین در شورای قضایی اصل مطرح و پیگیری خواهد شد تا روند توسعه منطقه با سرعت بیشتری دنبال شود.

