پهلودهی همزمان چهار کشتی در بندر شهید باهنر

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی با اعلام این خبر اظهار کرد: این شناورها به ترتیب با طول ۱۶۹ متر، ۱۷۰ متر، ۱۵۳ متر و ۱۵۸ متر در این بندر پهلو گرفته‌اند.

وی افزود: عملیات بارگیری کالاهای صادراتی شامل آهن اسفنجی، شمش آهن و میلگرد بر روی این شناورها در حال انجام است. میزان بارگیری این کشتی‌ها نیز به ترتیب ۳۲ هزار تن، ۲۶ هزار تن، ۲۲ هزار و ۵۰۰ تن و ۲۸ هزار تن بوده است.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمزگان با اشاره به تداوم روند صادرات کالاهای فلزی و معدنی از این بندر، گفت: هم‌اکنون چندین شناور دیگر نیز در صف بارگیری قرار دارند و بر اساس برنامه زمان‌بندی، وارد بندر شده و عملیات تخلیه و بارگیری آن‌ها انجام خواهد شد.

محمدحسینی تختی با بیان اینکه بندر شهید باهنر یکی از مهم‌ترین بنادر چندمنظوره کشور در جنوب ایران است، تصریح کرد: این بندر به دلیل نزدیکی به آب‌های آزاد، عمق مناسب اسکله‌ها و دسترسی مطلوب به شبکه‌های حمل‌ونقل زمینی، نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی و جابه‌جایی کالاهای معدنی، فلزی و صنعتی ایفا می‌کند.

وی تصریح کرد: ظرفیت و زیرساخت‌های این بندر امکان پهلودهی همزمان چندین شناور با تناژ بالا را فراهم کرده و در مسیر تقویت زنجیره لجستیک صادراتی کشور جایگاه ویژه‌ای دارد.