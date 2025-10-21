مفیدی: خلوت شبانه با خدا کلید سلوک الهی و رشد معنوی است

مهدیه مفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت نماز شب در سیر و سلوک الهی، این عبادت را فرصتی ناب برای خلوت با خداوند و تقویت محبت الهی دانست.

وی با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم اظهار داشت: دو رکعت نماز در دل شب، از دنیا و آنچه در آن است نزد من محبوب‌تر است.

مفیدی افزود: در آیات متعددی از قرآن کریم، از جمله سوره‌های اسرا، ذاریات، مزمل و انسان، به اهمیت شب‌زنده‌داری و ذکر خدا در دل شب اشاره شده است.

این کارشناس مذهبی با بیان روایات اهل بیت علیهم السلام تأکید کرد که نماز شب موجب صفای دل، آرامش درونی و زمینه‌ساز رشد معنوی انسان است و به گفته امام صادق علیه السلام: کسی که مرتکب گناه شود، از فیض نماز شب محروم خواهد شد؛ زیرا اثر گناه در جان انسان از اثر کارد در گوشت بیشتر است.

وی همچنین به مناجات حضرت موسی علیه السلام اشاره کرد که در آن خداوند می‌فرماید: آن‌که ادعای محبت من دارد اما شب‌ها می‌خوابد، دروغ می‌گوید؛ مگر نه این‌که هر محبی با محبوبش خلوت می‌کند؟

مفیدی با نقل سخنی از استاد فاطمی‌نیا درباره نامه شیخ بهایی گفت: حتی اگر کسی توفیق اقامه نماز شب نداشته باشد، می‌تواند با ذکر و یاد خدا در دل شب، خود را در مسیر بندگی قرار دهد.

به گفته وی، یک یا ارحم الراحمین در دل شب، انسان را به سمت محبت الهی سوق می‌دهد.

این کارشناس مذهبی با اشاره به سخن مرحوم ملکی تبریزی، که از استاد خود ملا حسین قلی همدانی نقل کرده بود، گفت: فقط اهل تهجد هستند که به مقامات عالیه نائل می‌گردند و غیر آنان به هیچ جایی نخواهند رسید و این جمله نشان می‌دهد که نماز شب نه‌تنها عبادتی مستحب بلکه کلید ورود به مراتب بلند عرفانی و سلوک الهی است.

مفیدی تأکید کرد: نماز شب باید با هدف انس با خدا، شکرگزاری و رشد معنوی اقامه شود.