کرمی: هشت عامل متواری قتل در هرمزگان با عملیات ضربتی پلیس دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالمجید کرمی روز سه‌شنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: پس از وقوع درگیری منجر به فوت یکی از شهروندان در یکی از محلات بندرعباس و فرار عاملان، موضوع مورد پیگیری ویژه‌ای قرار گرفت.

وی افزود: با استفاده از شیوه‌های پلیسی و اقدامات فنی و اطلاعاتی، هشت نفر از عاملان درگیری که در وقوع قتل نقش داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

این مسئول انتظامی یادآور شد: بررسی‌ها و بازجویی‌ها نشان داد که متهمان با استفاده از چاقو به مقتول حمله کرده و وی را مجروح و سپس متواری شده‌اند.

سرهنگ کرمی خاطرنشان کرد: متهمان در بازجویی‌های فنی به قتل به انگیزه اختلاف شخصی اعتراف کردند و پرونده برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.