  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

کرمی: هشت عامل متواری قتل در هرمزگان با عملیات ضربتی پلیس دستگیر شدند

کرمی: هشت عامل متواری قتل در هرمزگان با عملیات ضربتی پلیس دستگیر شدند

بندرعباس-رئیس پلیس آگاهی هرمزگان گفت: هشت نفر از عاملان متواری یک قتل در بندرعباس با تلاش همه‌جانبه کارآگاهان پلیس آگاهی استان شناسایی و در سه عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالمجید کرمی روز سه‌شنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: پس از وقوع درگیری منجر به فوت یکی از شهروندان در یکی از محلات بندرعباس و فرار عاملان، موضوع مورد پیگیری ویژه‌ای قرار گرفت.

وی افزود: با استفاده از شیوه‌های پلیسی و اقدامات فنی و اطلاعاتی، هشت نفر از عاملان درگیری که در وقوع قتل نقش داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

این مسئول انتظامی یادآور شد: بررسی‌ها و بازجویی‌ها نشان داد که متهمان با استفاده از چاقو به مقتول حمله کرده و وی را مجروح و سپس متواری شده‌اند.

سرهنگ کرمی خاطرنشان کرد: متهمان در بازجویی‌های فنی به قتل به انگیزه اختلاف شخصی اعتراف کردند و پرونده برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.

کد خبر 6629735

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها