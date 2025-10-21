کرمی: هشت عامل متواری قتل در هرمزگان با عملیات ضربتی پلیس دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالمجید کرمی روز سهشنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: پس از وقوع درگیری منجر به فوت یکی از شهروندان در یکی از محلات بندرعباس و فرار عاملان، موضوع مورد پیگیری ویژهای قرار گرفت.
وی افزود: با استفاده از شیوههای پلیسی و اقدامات فنی و اطلاعاتی، هشت نفر از عاملان درگیری که در وقوع قتل نقش داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.
این مسئول انتظامی یادآور شد: بررسیها و بازجوییها نشان داد که متهمان با استفاده از چاقو به مقتول حمله کرده و وی را مجروح و سپس متواری شدهاند.
سرهنگ کرمی خاطرنشان کرد: متهمان در بازجوییهای فنی به قتل به انگیزه اختلاف شخصی اعتراف کردند و پرونده برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.
