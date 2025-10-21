اکبری: سپاه و سازمان تبلیغات اسلامی برای موفقیت در جنگ نرم متحد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید رفیعی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با سردار حسین اکبری، فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی ضمن تبریک انتصاب سردار اکبری، گفت: تجربه موفق هم‌دلی در جنگ ۱۲ روزه اخیر حاصل تلاش مستمر سال‌ها فعالیت فرهنگی و اجتماعی است و پیوند ناگسستنی جبهه فرهنگی و نظامی، عامل امیدآفرینی و تبیین اهداف انقلاب است.

وی افزود: امروز دامنه فعالیت‌های فرهنگی ما از دانشگاه و مدارس تا هیئات مذهبی و رسانه‌ها گسترده شده و نیازمند همراهی کامل سپاه و بسیج هستیم تا حضور ما حضوری فعال و اثرگذار باشد.

سردار اکبری با تأکید بر نقش مردم و هیئات مذهبی بیان کرد: هیئات مذهبی پشتوانه اقتدار سپاه در جنگ نرم و سخت هستند و نگاه یک پاسدار باید نگاه هیئتی باشد؛ هر جا رزمنده‌ای هیئتی و قوی داریم، سپاه مقتدر نیز حضور دارد.

وی ادامه داد: جنگ نرم بسیار مهم است و دشمنان انقلاب امید خود را برای ضربه زدن به نظام در این حوزه قرار داده‌اند؛ تربیت نیروهای متخصص در مساجد و هیئات باید در اولویت باشد.

فرمانده سپاه جواد الائمه (ع) خراسان شمالی در پایان اظهار امیدواری کرد که با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی فصلی، برنامه‌ریزی مؤثری برای جهاد تبیین و تقویت جبهه فرهنگی انقلاب انجام شود.