به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اکبری در گفت‌وگو با خبرنگاران از برگزاری «اجلاسیه بزرگداشت امامین انقلاب و فرماندهان عالی سپاه» در مرکز خراسان شمالی خبر داد و اظهار کرد: این اجلاسیه فرصتی برای تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل، مقام معظم رهبری و تبیین نقش فرماندهان عالی سپاه در اقتدار و امنیت کشور است.

وی افزود: این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان و مسئولان استانی برگزار می‌شود و برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری باشکوه آن انجام شده است.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی ادامه داد: اجلاسیه بزرگداشت امامین انقلاب و فرماندهان عالی سپاه روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۸:۳۰ صبح در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) بجنورد برگزار خواهد شد.

اکبری با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این مراسم گفت: علی سرلک سخنران ویژه این اجلاسیه خواهد بود و در بخش‌های مختلف مراسم نیز به تبیین ابعاد شخصیتی امامین انقلاب و دستاوردهای انقلاب اسلامی پرداخته می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین حاج مهدی مختاری در این مراسم به مداحی خواهد پرداخت تا فضای معنوی ویژه‌ای برای شرکت‌کنندگان فراهم شود.

فرمانده سپاه جواد الائمه(ع) خراسان شمالی در پایان با دعوت از مردم استان برای حضور گسترده در این مراسم تأکید کرد: حضور پرشور مردم در این اجلاسیه نشان‌دهنده پایبندی ملت ایران به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.