بازدید نماینده کرمانشاه از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه فضل الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، در راستای بررسی وضعیت آموزشی، زیرساختی و تجهیزاتی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بازدید به‌عمل آورد.

در آغاز این برنامه، رنجبر به همراه جمعی از مسئولان دانشگاه، با حضور در مزار شهید گمنام واقع در محوطه دانشکده پزشکی، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند و با قرائت فاتحه به مقام شامخ آنان ادای احترام کردند.

در ادامه این بازدید، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی از بخش‌های مختلف دانشکده از جمله کلاس‌های درس، سالن آزمون، آزمایشگاه‌ها و فضاهای آموزشی بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت موجود، نیازها و چالش‌های پیش‌روی حوزه آموزش پزشکی قرار گرفت.

در این بازدید، منصوری معاون آموزشی دانشگاه، پورمتعبد رئیس دانشکده پزشکی و جمعی از مسئولان آموزشی و اجرایی حضور داشتند و گزارشی از وضعیت فعلی امکانات، پروژه‌های در حال اجرا و برنامه‌های توسعه‌ای ارائه کردند. همچنین بر ضرورت نوسازی تجهیزات و ارتقای فضای آموزشی برای بهبود کیفیت آموزش پزشکی در استان تأکید شد.

در بخش دیگری از این برنامه، رنجبر و همراهان در مسجد امام صادق (ع) دانشکده حضور یافته و نماز جماعت را اقامه کردند.

در پایان این بازدید مقرر شد نشستی با حضور نماینده مردم کرمانشاه و مسئولان دانشگاه برگزار شود تا موضوعاتی از جمله حمایت‌های بودجه‌ای، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تأمین تجهیزات مورد نیاز دانشکده پزشکی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.