حسینی: سازمان ملل نتوانسته از صلح و حقوق بشر دفاع کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس‌الدین حسینی عضو هیئت رئیسه کمیته دائمی امور سازمان ملل اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست این کمیته که در حاشیه یکصد و پنجاه و یکمین اجلاس IPU در ژنو برگزار شد، بر انتخاب دبیرکل سازمان ملل مبتنی بر فرایند شفاف، منصفانه، شایسته سالاری و در چارچوب اصول دموکراسی فراگیر و حاکمیت قانون تاکید کرد و گفت: با رعایت این اصول اعتماد جهانی به این نهاد تقویت می‌شود.

متن سخنرانی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نمایندگان محترم، خانم‌ها و آقایان

از جناب رئیس و همکاران ارجمند به دلیل اظهارات ارزشمندشان، صمیمانه قدردانی می‌کنم. به نمایندگی از مردم کشورم، جمهوری اسلامی ایران، نکاتی را در خصوص فرایند انتخاب دبیرکل سازمان ملل و ویژگی‌های لازم برای تصدی این مسئولیت خطیر، بیان می‌کنم.

جناب رئیس

دستاوردهای سازمان ملل در دوره‌های دبیران کل مختلف، گواهی روشن بر اهمیت بی بدیل، جایگاه راهبری و نقش آفرینی دبیران کل در نظام بین الملل است. دبیرخانه سازمان ملل نیز در اداره دبیرکل است و می‌تواند با ارائه گزارش‌ها و تحلیل‌های دقیق کارشناسانه و منصفانه در موضوعات گوناگون، نقش مؤثرتری در حکمرانی جهانی ایفا کند.

نمایندگان محترم

در دوره‌های گذشته از جمله در مواردی طی سالهای اخیر، گاه شاهد ناتوانی سازمان ملل در ایفای مسئولیت خطیرش در قبال دفاع راستین از صلح و حقوق بشر بوده‌ایم. نسل کشی در غزه و حتی کشته شدن صدها تن از کارکنان سازمان ملل هنگام ماموریت در غزه، گواه بارز این حقیقت است که سازمان ملل نتواسته از صلح و حقوق بشر، حتی از کارکنان مظلومش دفاع کند.

انتظار می‌رود این سازمان با بازبینی و به‌روزرسانی فرایندها، پاسخ‌گوی نیازها و تحولات متغیر جامعه جهانی و رفع کاستی‌های خود باشد.

همکاران عزیز

فرآیند انتخاب دبیرکل باید شفاف، منصفانه، مبتنی بر شایسته سالاری و در چارچوب اصول دموکراسی فراگیر و حاکمیت قانون انجام گیرد تا اعتماد جهانی به این نهاد تقویت شود. علاوه بر تجربه سیاسی، توان مدیریتی و مهارت‌های فردی، استقلال رأی و بی‌طرفی کامل از برجسته‌ترین ویژگی‌های دبیرکل است.

دبیرکلی که تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ قرار گیرد، توانایی هدایت سازمان ملل در مسیر اهداف و اصول منشور را از دست خواهد داد. همچنین، آنچه اهمیت دارد، شایستگی، توانمندی و تعهد فرد به اصول و اهداف سازمان ملل فارغ از جنسیت است.