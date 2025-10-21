  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳

سارق منازل شهروندان درعلی آبادکتول دستگیر شد

گرگان-جانشین فرماندهی انتظامی علی آباد کتول از دستگیری سارق منازل شهروندان وکشف اموال سرقتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خسروخسروی کتولی اظهار کرد: در پی وقوعات سرقت منزل در شهرستان موضوع در دستور کار ویژه ماموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات فنی و پلیسی یک نفرسارق شناسایی که با هماهنگی مرجع قضائی و طی یک عملیات موفق در مخفیگاه خود دستگیر شد.

وی گفت: دربازرسی از مخفیگاه متهم تعدادی اموال سرقتی کشف و درتحقیقات تخصصی، وی به سرقت‌های دیگر نیزاعتراف و پرونده به مرجع قضائی ارسال شد.

خسروی اظهار کرد: شهروندان هرگونه موارد مشکوک اطراف منازل و معابر را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

