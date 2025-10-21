به گزارش خبرنگار مهر، علی حسنوند امروز سه‌شنبه در جلسه با رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از آمادگی دستگاه قضائی برای حمایت از برنامه‌های جهاد کشاورزی در راستای حفظ اراضی کشاورزی و اجرای احکام قضائی خبر داد.

وی گفت: همکاری نزدیک‌بین دستگاه‌های اجرایی و قضائی می‌تواند به تسریع در روند اجرای احکام و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز کمک کند.

دادستان مرکز لرستان، تصریح کرد: ما شاهد گام جدیدی در راستای تقویت همکاری‌ها برای حفظ اراضی کشاورزی استان لرستان و اجرای سریع‌تر احکام قضائی تا پایان سال جاری هستیم که امیدواریم با عملیاتی‌شدن تصمیمات اتخاذ شده، شاهد حفاظت بهتر از اراضی ارزشمند کشاورزی استان باشیم.