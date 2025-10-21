  1. استانها
  2. لرستان
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴

در لرستان؛

احکام قضائی تغییر کاربری اراضی کشاورزی تا پایان سال اجرا می‌شوند

احکام قضائی تغییر کاربری اراضی کشاورزی تا پایان سال اجرا می‌شوند

خرم‌آباد - دادستان مرکز لرستان از اجرای سریع احکام قضائی تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی این استان تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسنوند امروز سه‌شنبه در جلسه با رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از آمادگی دستگاه قضائی برای حمایت از برنامه‌های جهاد کشاورزی در راستای حفظ اراضی کشاورزی و اجرای احکام قضائی خبر داد.

وی گفت: همکاری نزدیک‌بین دستگاه‌های اجرایی و قضائی می‌تواند به تسریع در روند اجرای احکام و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز کمک کند.

دادستان مرکز لرستان، تصریح کرد: ما شاهد گام جدیدی در راستای تقویت همکاری‌ها برای حفظ اراضی کشاورزی استان لرستان و اجرای سریع‌تر احکام قضائی تا پایان سال جاری هستیم که امیدواریم با عملیاتی‌شدن تصمیمات اتخاذ شده، شاهد حفاظت بهتر از اراضی ارزشمند کشاورزی استان باشیم.

