رشیدیان: حرکت به سوی «حج هوشمند» در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم علیرضا بیات رئیس سابق سازمان حج و زیارت و معارفه علیرضا رشیدیان ریاست جدید سازمان حج و زیارت با حضور مسئولان کشوری، امروز در سالن اجتماعات سازمان حج و زیارت برگزار شد.

علیرضا رشیدیان، رئیس جدید سازمان حج و زیارت، با اشاره به عملکرد پیشین این سازمان اظهار کرد: علیرغم کوتاه بودن مدت مدیریت رئیس سابق این سازمان، ایشان با وجود همه بحران‌ها، به‌ویژه در زمان جنگ ۱۲ روزه و بازگرداندن زائران به ایران، مدیریت موفقی داشتند.

وی با تأکید بر نقش مهم دفاتر زیارتی در گسترش خدمات زیارت گفت: دفاتر زیارتی علاوه بر مأموریت‌های سنتی خود، باید منشأ خدمت به زائران خارجی که برای زیارت به ایران می‌آیند نیز باشند تا ایران بتواند در این حوزه نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد.

رشیدیان با اشاره به لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین افزود: امیدواریم در دوره جدید بتوانیم موضوع «حج هوشمند» را دنبال کنیم و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، سامانه‌ها و نرم‌افزارهای جدیدی برای افزایش سرعت و کیفیت خدمات زیارتی راه‌اندازی کنیم.

وی حج را دانشگاهی بزرگ برای انسان‌سازی توصیف کرد و گفت: نه تنها حج، بلکه زیارت در کل فرآیندی تربیتی است. باید از ظرفیت‌های این فریضه برای تقویت تعامل با کشور میزبان و تحقق وحدت اسلامی بهره ببریم و تلاش کنیم زائران پس از بازگشت، صفات و ارزش‌هایی را که در این سفر معنوی کسب کرده‌اند در زندگی خود متجلی کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت بر ضرورت همدلی و همکاری میان کارگزاران و مسئولان تأکید کرد و افزود: این هماهنگی می‌تواند به ارتقای معنویت، انسجام و بهره‌مندی بیشتر زائران منجر شود. باید با ایده‌های نو به سمت برگزاری حجی با عزت، روان و آسان برای همه حجاج حرکت کنیم.

رشیدیان در پایان با اشاره به اهمیت زیارت عتبات عالیات گفت: زیارت عتبات تنها به ایام اربعین محدود نیست. باید از ظرفیت ۲۵۰۰ دفتر زیارتی کشور برای اعزام زائران در طول سال استفاده شود تا هر فرد با هر توان مالی بتواند در این سفرهای معنوی شرکت کند و از برکات آن بهره‌مند شود.