تانکر حامل لجن اسیدی با آلودگی بالا در اطراف شهر اصفهان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دستگاه تانکر حامل پسماند ویژه از نوع لجن اسیدی که در حال تخلیه غیرمجاز پسماند در اراضی اطراف شهر اصفهان بود، توسط مأموران این اداره شناسایی شد.

با حضور به‌موقع یگان انتظامی شهرستان و هماهنگی با یگان حفاظت محیط زیست، تانکر مذکور توقیف و از ادامه تخلیه جلوگیری شد.

بر اساس گزارش کارشناسان محیط زیست، پسماند تخلیه‌شده دارای خواص خورندگی و آلودگی بالا بوده و در صورت رهاسازی می‌تواند سبب تخریب خاک، آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی و آسیب به اکوسیستم‌های طبیعی منطقه شود.

در حال حاضر مراحل اداری و تشکیل پرونده قضائی علیه متخلف در حال انجام است و موضوع تا حصول نتیجه نهایی از طریق مراجع ذی‌صلاح به‌صورت ویژه پیگیری می‌شود.