۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۵

تانکر حامل لجن اسیدی با آلودگی بالا در اطراف شهر اصفهان توقیف شد

اصفهان- یک دستگاه تانکر حامل پسماند ویژه با ماهیت لجن اسیدی بسیار آلوده در حین تخلیه در اطراف شهر اصفهان شناسایی و با همکاری یگان انتظامی شهرستان توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دستگاه تانکر حامل پسماند ویژه از نوع لجن اسیدی که در حال تخلیه غیرمجاز پسماند در اراضی اطراف شهر اصفهان بود، توسط مأموران این اداره شناسایی شد.

با حضور به‌موقع یگان انتظامی شهرستان و هماهنگی با یگان حفاظت محیط زیست، تانکر مذکور توقیف و از ادامه تخلیه جلوگیری شد.

بر اساس گزارش کارشناسان محیط زیست، پسماند تخلیه‌شده دارای خواص خورندگی و آلودگی بالا بوده و در صورت رهاسازی می‌تواند سبب تخریب خاک، آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی و آسیب به اکوسیستم‌های طبیعی منطقه شود.

در حال حاضر مراحل اداری و تشکیل پرونده قضائی علیه متخلف در حال انجام است و موضوع تا حصول نتیجه نهایی از طریق مراجع ذی‌صلاح به‌صورت ویژه پیگیری می‌شود.

کد خبر 6629926

برچسب‌ها

نظر شما

    نظرات

    • IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
      0 0
      پاسخ
      عدم نظارت یا بعبارتی نطارت صفر بر شرکت های تولید کننده ضایعات صنعتی و اسیدی مضر و بعضا خطر ناک از موضوعاتی است که باید نهادهای ذیربط ورود کنند

