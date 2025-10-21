افتتاح چمن مصنوعی دبستان امام غزالی روستای دل در سروآباد

به گزارش خبرنگار مهر، زمین چمن مصنوعی دبستان امام غزالی در روستای دل از توابع شهرستان سروآباد عصر سه شنبه با حضور فرماندار شهرستان سروآباد و مقامات محلی به بهرهبرداری رسید.
این پروژه با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال و با مشارکت اداره آموزش و پرورش، بخشداری مرکزی، شورای اسلامی و دهیاری روستای دل اجرایی شده است.
در مراسم افتتاحیه این پروژه، که با حضور سرهنگ فلاح، جانشین فرمانده سپاه سروآباد، بخشدار مرکزی، مدیران شهرستانی و اقشار مختلف مردم برگزار شد، مسئولان از اهمیت این پروژه در ارتقای سطح امکانات آموزشی و ورزشی منطقه تاکید کردند.
چمن مصنوعی جدید در این مدرسه نه تنها برای دانشآموزان فرصتهای ورزشی جدیدی فراهم میآورد، بلکه به عنوان یک نماد از همکاری و همدلی نهادهای مختلف برای بهبود شرایط آموزشی و زیرساختهای روستایی مورد توجه قرار گرفته است.
این پروژه با هدف ایجاد فضایی مناسب برای ورزش و تفریح دانشآموزان و ارتقای کیفیت فعالیتهای بدنی آنها در دبستان امام غزالی، اجرایی شد و به نظر میرسد که تأثیرات مثبتی در راستای افزایش انگیزه و سلامت دانشآموزان منطقه به دنبال خواهد داشت.
