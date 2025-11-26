محمدعلی محمدی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هم‌زمان با هفته بسیج، چمن ورزشی مدرسه راهنمایی رستگاران با حضور فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، فرمانده سپاه ناحیه و جمعی از مسئولان شهرستان افتتاح شد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای ورزشی در مدارس افزود: این مجموعه ورزشی به همت آموزش و پرورش و با مشارکت شهرداری دهگلان احداث شده و برای اجرای آن بیش از ۸ میلیارد ریال در سال جاری هزینه شده است.

محمدی گفت: فراهم‌سازی امکانات ورزشی استاندارد برای دانش‌آموزان از اولویت‌های آموزش و پرورش دهگلان است و تلاش می‌کنیم با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، زمینه نشاط و سلامت بیشتر دانش‌آموزان را فراهم کنیم.

رئیس آموزش و پرورش دهگلان تصریح کرد: بهره‌برداری از این چمن مصنوعی گامی در مسیر عدالت آموزشی و ارتقای سطح فعالیت‌های تربیت‌بدنی دانش‌آموزان است و اجرای چنین پروژه‌هایی با همکاری نهادهای انقلابی همچون سپاه، روند توسعه زیرساخت‌های مدارس را شتاب می‌بخشد.