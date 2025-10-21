حق شناس:روابط دیرینه ایران و عراق ظرفیت طلایی برای توسعه همکاری‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر سه شنبه در دیدار با رایزن اقتصادی سفارت عراق در ایران، روابط ریشه‌دار ایران و عراق را زمینه‌ای مناسب برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تولیدی دانست و گفت: گیلان و عراق به‌واسطه اشتراکات فرهنگی و دینی، ظرفیت ویژه‌ای برای گسترش تعاملات تجاری و گردشگری دارند که باید از آن بهره‌برداری شود.

حق‌شناس با بیان اینکه سیاست دولت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای است، افزود: اکنون فرصت مناسبی برای ایجاد ساختارهای مشترک در حوزه تجارت، گردشگری و سلامت میان گیلان و استان‌های مختلف عراق فراهم شده است.

وی همچنین به آمادگی استان گیلان برای استقبال از سرمایه‌گذاران عراقی اشاره کرد و گفت: مجوزهای قانونی لازم برای اجرای پروژه‌های اقتصادی و زیرساختی در استان وجود دارد و می‌توان بازارچه‌های مشترک و نمایشگاه‌های دائمی کالاهای عراقی و گیلانی را ایجاد کرد.

استاندار گیلان ظرفیت‌های بالای تولیدات کشاورزی و دامی استان را مورد توجه قرار داد و افزود: بخش خصوصی عراق می‌تواند در طرح‌های مشترک تولید و صادرات مرغ، شیلات و محصولات غذایی با گیلان همکاری کند که این همکاری‌ها به نفع دو کشور خواهد بود.

بصره دروازه ورود ایران به بازارهای عربی است

در ادامه سید عقیل موسوی، رایزن اقتصادی عراق در ایران، استان بصره را قطب تجاری و نفتی عراق معرفی کرد و گفت: ظرفیت‌های فراوانی برای سرمایه‌گذاری مشترک با ایران وجود دارد که تاکنون به شکل منسجم استفاده نشده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی خط پروازی رشت-بصره، افزود: این مسیر می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای رونق گردشگری سلامت، تبادلات پزشکی و افزایش مراودات تجاری فراهم کند.

رایزن اقتصادی عراق حجم فعلی مبادلات اقتصادی ایران و عراق را حدود ۹ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: با ساماندهی همکاری‌های استانی و بخش خصوصی، این رقم می‌تواند به شکل چشمگیری افزایش یابد.

موسوی در پایان با قدردانی از تلاش‌های وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت ایران، بر اهمیت مشترکات فرهنگی و تاریخی دو ملت تاکید کرد و افزود: باید از این ظرفیت‌ها برای گسترش همکاری‌ها بیش از پیش بهره برد.