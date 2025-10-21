محمودی: مدیریت شهری اراک بر پایه مشارکت مردم استوار است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی عصر سه شنبه در آئین افتتاحیه فرهنگسرای قنات ناصری اظهار کرد: هفته فرهنگی اراک فرصتی برای گفت‌وگو و پاسداشت هویت شهری و یادآور فداکاری‌های شهدای انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به برنامه‌های متنوع هفته فرهنگی اراک افزود: هفته فرهنگی اراک در روز نخست با آئین افتتاحیه و اجرای برنامه‌های متنوع آغاز شد و در روز دوم با افتتاح پروژه‌های فرهنگی در محلات مختلف ادامه یافت.

محمودی تصریح کرد: در طول هفته فرهنگی، صبح‌ها برنامه‌های ویژه کودکان و شب‌ها اجرای موسیقی اصیل ایرانی در فرهنگسرای شهر برگزار می‌شود که با استقبال چشمگیر شهروندان همراه است.

وی ادامه داد: استقبال چشمگیر شهروندان از موسیقی اصیل ایرانی در هفته فرهنگی اراک، نشان‌دهنده علاقه مردم به هنر فاخر و ظرفیت بالای فرهنگی استان مرکزی است.

بیش از ۱۳۳۰ مترمربع فضای فرهنگی در قنات ناصری به بهره‌برداری رسید

شهردار اراک با اشاره به افتتاح فرهنگسرای قنات ناصری گفت: این مجموعه فرهنگی در زمینی به مساحت ۵ هزار متر مربع و با ۱۳۳۰ متر مربع زیربنا در چهار طبقه احداث شده است.

وی افزود: زیرزمین این مجموعه به برگزاری کلاس‌های ورزشی اختصاص دارد و طبقات بالایی نیز به فعالیت‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و آموزشی ویژه خانواده‌ها و کودکان اختصاص یافته است.

محمودی تصریح کرد: فرهنگسرای قنات ناصری، سومین مرکز فرهنگی مشابه مجموعه کوی علی‌ابن‌ابی‌طالب در اراک، با اصلاح نواقص اجرایی در ورودی سالن‌ها و کلاس‌ها افتتاح شد.

وی با اشاره به تلاش مدیریت شهری برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در نقاط مختلف شهر افزود: فرهنگسرای قنات ناصری یکی از ۲۱ پروژه‌ای است که ساختمان آن در شهریورماه آماده و اکنون با تکمیل تجهیزات افتتاح شده است.

شهردار اراک تاکید کرد: این پروژه از نمونه‌های موفق در اجرای عمرانی بوده و زمان اجرای آن طبق برنامه انجام شده است.

وی گفت: پُل این منطقه که با چالش‌هایی از جمله طولانی شدن دوره پیمانکاری و مسائل حقوقی مواجه بود اکنون در مراحل پایانی است و با تکمیل آن، بخشی از مشکلات ترافیکی و دسترسی محلی رفع خواهد شد.

محمودی افزود: در فرهنگسرای قنات ناصری، کلاس‌های مهارتی برای مادران و فرزندان برگزار می‌شود و طرح‌هایی همچون «مادر دانا، کودک توانا» و «والد آگاه، فرزند ایمن» به منظور ارتقای مهارت‌های زندگی و توانمندسازی خانواده‌ها در حال اجرا است.

شهردار اراک تصریح کرد: کلاس‌های هنری، فرهنگی، ورزشی و آموزشی در فرهنگسرای قنات ناصری در تمام فصول سال برگزار می‌شود تا این مرکز به محلی برای آموزش، نشاط و پویایی اجتماعی تبدیل شود.

وی گفت: شهرداری اراک به دنبال مردمی‌سازی فعالیت‌ها و استفاده از ظرفیت محلات برای اداره مراکز فرهنگی با مشارکت شهروندان است.