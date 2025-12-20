https://mehrnews.com/x39VVv ۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳ کد خبر 6696167 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳ اجرای رزمایش طرح ترافیکی زمستان در استان مرکزی اراک- در این ویدئو اجرای رزمایش طرح ترافیکی زمستان در استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 26 MB کد خبر 6696167 کپی شد مطالب مرتبط استاندار مرکزی: هماهنگی دستگاهها،رمز رضایت مردم در سرمای امسال است زندگی میان آلودگی هوای اراک؛ نفسهای کوتاه در سایه صنایع و خودروها محمودی: مدیریت شهری اراک بر پایه مشارکت مردم استوار است عملیات تعریض آزادراه ساوه – سلفچگان با حضور وزیر راه آغاز میشود محمودی: ۶۰ دوربین برای ثبت تخلفات خودروهای آلاینده در اراک نصب می شود برچسبها رزمایش اراک طرح زمستانه راهداری
نظر شما