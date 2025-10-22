سلیمی: خراسان جنوبی به الگوی موفق مناطق ویژه اقتصادی کشور تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سلیمی جهرمی شب گذشته در آئین اختتامیه نمایشگاه فرصتهای تجارت و سرمایهگذاری ایران و افغانستان، سطح بالای مشارکت فعالان اقتصادی و انعقاد تفاهمنامهها در این رویداد را نشانه ظرفیتهای بالای خراسان جنوبی دانست.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه نه تنها در سطح استان بلکه در مقایسه با بسیاری از استانهای برخوردار کشور، منحصر به فرد بود، افزود: خراسان جنوبی توانایی برگزاری رویدادهای بزرگ اقتصادی و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی را دارد و امیدواریم برگزاری دورههای بعدی با حضور گستردهتر و در فواصل زمانی کوتاهتر ادامه یابد.
مدیرکل هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی با اشاره به اهمیت توسعه روابط اقتصادی با افغانستان گفت: فعالان اقتصادی افغان میتوانند در مناطق ویژه اقتصادی ایران فعالیت کنند و تولیدات خود را با هزینههای کمتر به بازار افغانستان منتقل کنند. این فرصت به تسهیل صادرات و گسترش همکاریهای بینالمللی کمک میکند.
سلیمی جهرمی افزود: در کشور نزدیک به ۷۰ منطقه ویژه اقتصادی و ۱۷ منطقه آزاد تجاری صنعتی وجود دارد، اما منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی بهعنوان نمونه موفق مطرح است و این موفقیت بدون همراهی و اهتمام مدیران ارشد استان ممکن نبود.
وی تأکید کرد: مناطق ویژه اقتصادی با برخورداری از اختیارات قانونی صدور مجوزها و معافیتهای مالیاتی و گمرکی، تسهیلگر کسبوکار و فعالیت اقتصادی فعالان داخلی و خارجی هستند و این مزایا فرصت ویژهای برای سرمایهگذاری در استان فراهم میکند.
مدیرکل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان اعلام کرد: با حمایت استاندار و مدیران استان، فاز توسعه منطقه ویژه اقتصادی بیرجند بهزودی اجرایی خواهد شد و انتظار میرود حضور فعالان اقتصادی در این منطقه بیش از پیش افزایش یابد تا خراسان جنوبی به قطب رشد اقتصادی و توسعه تجارت بینالمللی تبدیل شود.
