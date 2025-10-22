فراخوان طراحی آثار گرافیکی به مناسبت رویدادهای فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی شهر تهران در آستانه مجموعه‌ای از مناسبت‌های فرهنگی و مذهبی از جمله شهادت حضرت فاطمه (س)، شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس، روز جهانی افراد دارای معلولیت، روز تکریم مادران و همسران شهدا، روز دانشجو، روز جهانی حقوق بشر، ولادت حضرت فاطمه (س) (روز مادر و زن)، روز ملی حمل‌ونقل و رانندگان، شهادت آیت‌الله دکتر محمد مفتح و شب یلدا، از هنرمندان، طراحان گرافیک و فعالان حوزه هنرهای تجسمی دعوت به همکاری می‌کند.

این فراخوان با هدف بهره‌گیری از زبان هنر در بازتاب ارزش‌های دینی، انسانی و فرهنگی و ارتقای جلوه‌های بصری شهر برگزار می‌شود. آثار برگزیده پس از داوری، در قالب تبلیغات محیطی در سطح شهر تهران اکران خواهند شد.