۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۶

فراخوان طراحی آثار گرافیکی به مناسبت رویدادهای فرهنگی

سازمان زیباسازی تهران به مناسبت رویدادهای فرهنگی و مذهبی پیش‌رو از هنرمندان و طراحان برای همکاری دعوت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی شهر تهران در آستانه مجموعه‌ای از مناسبت‌های فرهنگی و مذهبی از جمله شهادت حضرت فاطمه (س)، شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس، روز جهانی افراد دارای معلولیت، روز تکریم مادران و همسران شهدا، روز دانشجو، روز جهانی حقوق بشر، ولادت حضرت فاطمه (س) (روز مادر و زن)، روز ملی حمل‌ونقل و رانندگان، شهادت آیت‌الله دکتر محمد مفتح و شب یلدا، از هنرمندان، طراحان گرافیک و فعالان حوزه هنرهای تجسمی دعوت به همکاری می‌کند.

این فراخوان با هدف بهره‌گیری از زبان هنر در بازتاب ارزش‌های دینی، انسانی و فرهنگی و ارتقای جلوه‌های بصری شهر برگزار می‌شود. آثار برگزیده پس از داوری، در قالب تبلیغات محیطی در سطح شهر تهران اکران خواهند شد.

