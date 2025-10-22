۷۵۰۰ دانش آموز ایلامی راهی مناطق عملیاتی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر سردار صادق حسینی صبح امروز چهارشنبه ر جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی سالروز عملیات محرم و اردوهای راهیان نور ضمن گرامیداشت یاد شهدا، به اهمیت برگزاری اردوهای راهیان نور برای دانشآموزان و دانشجویان اشاره کرد و گفت: برنامهریزی شده است که در فصل تابستان و بهار، اردوهای راهیان نور به سمت شمال غرب کشور شامل کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی اعزام شوند. همچنین در فصل پاییز، اردوها به استانهای ایلام، خوزستان و بوشهر خواهد بود.
وی ادامه داد: امسال با پیگیریهای صورت گرفته، برنامههای ویژهای برای دانشآموزان و دانشجویان در دو نقطه خوزستان (هویزه) و یادمان شهدا شرهانی خواهیم داشت. هدف از این برنامهها زنده نگهداشتن یاد شهدا و برجسته کردن ارزشهای دفاع مقدس است.
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) به برگزاری سه رویداد مهم اشاره کرد و گفت: این رویدادها شامل بزرگداشت عملیات کربلای یک و یادمان قلاویزان است که به دلیل تداخل با جنگ تحمیلی دوازده روزه، زمان آن تغییر کرده است. همچنین برگزاری یادواره شهدای شرهانی و رویداد عملیات محرم نیز در برنامهها قرار دارد.
سردار حسینی تصریح کرد: امسال پیشبینی شده که با همکاری آموزشوپرورش هفت هزار دانشآموز و سه هزار و پانصد دانشجو از استان ایلام به مناطق مختلف کشور اعزام شوند. اولین گروه دانشآموزی از دوازدهم آبانماه آغاز خواهد شد.
سردار حسینی با اشاره به اینکه مقاومت ۱۲ روزه امسال برگرفته از تجربیات و الگوهای هشت سال دفاع مقدس است، بر لزوم انعکاس این افتخارات به نسل فعلی، و همچنین بر اهمیت برنامهریزی مؤثر برای معرفی ارزشها و دستاوردهای دوران دفاع مقدس به جوانان تأکید کردند تأکید کردند.
وی در پایان بیان داشت: انتظار داریم با حمایتهای بیشتر مسئولان استان، ظرفیتهای دفاع مقدس استان ایلام به خوبی معرفی شود و گردشگران بیشتری از سراسر کشور به این مناطق جذب شوند.
