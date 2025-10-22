بنی تمیم: خوزستان پس از دو دهه میزبان رقابت های شنا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم صبح امروز چهارشنبه در آئین افتتاح مسابقات شنا هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور در استخر بین المللی شهید نادر حمید بیان کرد: این رویداد با هدف به نمایش گذاشتن توانایی‌های ورزشکاران برگزار شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: خوزستان پس از دو دهه میزبان رقابت‌های شنا است که در تلاش هستیم به بهترین شکل میزبان باشیم.

وی با قدردانی از مقام عالی وزارت در خصوص برگزاری مجدد این رویداد پس از مدتی وقفه، اظهار کرد: از استانداری، شرکت‌های ملی حفاری، ملی نفت و شرکت علوم فنون نفت برای فراهم کردن شرایط میزبانی از این رویداد در شهر اهواز، قدردانی می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شنا پسران هفتمین دوره المیپاد استعدادهای برتر کشور صبح امروز با حضور ۳۲ تیم کار خود را آغاز کرد و به مدت دو روز ادامه دارد.