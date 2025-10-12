بنی تمیم: ورزش خوزستان سال گذشته ۱۹۰۰ مدال کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم پیش از ظهر امروز یکشنبه در آیین بدرقه کاروان اعزامی خوزستان به هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور که در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد بیان کرد: المپیاد استعدادهای برتر با وقفه دو - سه ساله مواجه شده بود که با اقدام خوب و دستور وزیر، برگزاری آن مجدد آغاز شد زیرا میدانند چشمه جوشان در روستاها، شهرستانها و باشگاهها فوران میکند، جاری میشود و سپس به تیمهای ملی میرسد.
مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان گفت: اگر این گونه رقابتها در سطح کشور آغاز نشود قطعاً خیلی از استعدادها را از دست خواهیم داد و بنده از برگزاری مجدد آن خرسند هستم.
وی بیان کرد: باشگاهها، هیئتها، بسیج، رسانهها و … پای کار آمدند و در شروع نقش داشتند که امیدوارم به بالا رفتن پرچم مقدس کشور در المپیک ختم شود، هم قسم، متحد و پای کار بودن همه لازمه آن است.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به انجام مقدمات برای اعزام تیم به این دوره از رقابتها، ادامه داد: به جز رشتههای پایه و پرمدال از جمله شنا، ژیمناستیک و دومیدانی، رشتههای والیبال و بسکتبال در این مسابقات حضور دارند که خوشحال هستم و این دو رشته را خاصتر میبینم زیرا با توجه به شرایط فیزیکی نوجوانهای خوزستانی باید به گونهای پیشرفت تا رشته را در اختیار خود قرار دهیم.
بنی تمیم عنوان کرد: همانطور که در کشتی صاحب نام هستیم، با همت بیشتر و برنامهریزی بهتر میتوانیم در رشتههای والیبال و بسکتبال نیز میتوان حرف برای گفتن داشت.
وی با بیان اینکه در زیرساختهای ورزشی شرایط بدی نداشتیم، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه بیش از ۲۰۰ پروژه به بهرهبرداری رسیده که نشان میدهد ورزش استان به کمک استانداران وقت، استاندار فعلی و شرکتها نقش پررنگ داشته است.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به اینکه تا پیش از المپیک پاریس تنها دو مدال نصیر شلال و عبدولی را داشتیم بیان کرد: در المپیک پاریس موفق به کسب سه مدال شدیم که نشان داد با برنامهریزی و توجه میتوان با نقشی که ایفا میکنیم اثرگذار باشیم.
بنی تمیم گفت: در سال گذشته بیش از یک هزار و ۹۰۰ مدال در رقابتهای کشوری کسب کردهایم که به همت مربیان وهیئتها بوده است.
وی تاکید کرد: امسال قصد داریم علاوه بر گرفتن میزبانیهای خوب، با کمک صنایع نگاه ویژهتری به ورزشکاران، داوران و مربیان سازنده که جز اصلی چرخه هستند، داشته باشیم.
مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان خطاب به ورزشکاران اظهار کرد: المپیاد استعدادهای برتر کشور بستری است که ورزشکاران توان خود را نشان دهند و این زمینه به عنوان منتخب خوزستان برای شما فراهم شده است.
بنی تمیم ادامه داد: معیار ارزیابی ما استعدادیابیهایی است که انجام میشود، البته برخی از رشتهها میگویند نیرو نداریم و این جالب است که هیئتی بعد از یک سال و دو سال کار کردن هنوز نمیتواند تیمی برای مسابقات المپیاد که اصلیترین مسابقات است اعزام کند.
وی تاکید کرد: خروج مسابقات برای ما مهم است و حتماً پیگیر آن خواهیم بود؛ در کنار مسائل فنی که به آن تاکید داریم ورزشکاران در زمین به گونهای عملکرد داشته باشند که پس از پایان بازی از خود گله نداشته باشند لذا تمام تلاش خود به لحاظ فنی و اخلاقی را داشته باشید.
مدیرکل ورزش جوانان خوزستان تصریح کرد: امروز از کنار مزار شهید گمنام که با وجود پاک و مطهرش ارزش این ورزشگاه را هزاران برابر کرده، کاروان ورزشی استان را برای حضور در مسابقات بدرقه میکنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور از ۲۳ مهرماه تا اوایل آبان ماه برگزار خواهد شد که تیم خوزستان با شعار «استعداد خوزستان، افتخار ایران» در این رقابتها حاضر میشود.
