به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینپور، مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه، در نشست خبری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته ملی استاندارد اظهار کرد: اداره کل استاندارد استان کرمانشاه به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملی استاندارد، با مأموریتهای متنوعی در حوزههای استانداردسازی، آموزش، ارزیابی انطباق، و اندازهشناسی در حال خدمترسانی به مردم است.
وی با اشاره به شعار جهانی هفته استاندارد امسال با عنوان «چشمانداز مشترک برای جهانی بهتر، مشارکت برای تحقق اهداف» گفت: ما در اداره کل استاندارد کرمانشاه با تکیه بر این رویکرد، در سال گذشته فعالیتهای گستردهای را در زمینه استانداردسازی، آموزش، و نظارت بر اجرای استانداردها انجام دادهایم و خوشبختانه استان کرمانشاه در بسیاری از شاخصهای ملی پیشتاز بوده است.
حسینپور افزود: در حوزه تدوین و تجدید نظر استانداردهای ملی، شش مورد تدوین جدید و ۲۷۳ مورد بازنگری انجام شده است. همچنین سه کمیته فنی متناظر بینالمللی در استان فعال شده که یکی از دستاوردهای مهم در زمینه حضور علمی و فنی استان در سطح کشور محسوب میشود.
وی ادامه داد: در حوزه آموزش، ۴۸۵۲ نفرساعت آموزش برای مدیران کنترل کیفیت و ۲۵۷۶ نفرساعت برای کارکنان اداره کل استاندارد برگزار شده است. علاوه بر این، ۷۸ بسته ترویجی استاندارد تدوین و برنامه ارتباط با مدارس و دانشگاهها تحت عنوان سفیران استاندارد نیز اجرا شده است تا نسل جوان با مفاهیم استاندارد آشنا شوند.
مدیرکل استاندارد کرمانشاه با اشاره به عملکرد این اداره در زمینه ارزیابی انطباق کالاها گفت: در سال گذشته ۷۶ مورد پروانه استاندارد اجباری صادر، ۳۴۴ مورد تمدید و ابطال شده، و سه پروانه استاندارد تشویقی اعطا شده است. همچنین در حوزه ایمنی آسانسور، ۱۲۸۰ مورد تاییدیه ایمنی صادر شده است.
وی از انجام ۱۳۰۲ بازدید فنی و ۲۰۸۹ نمونهبرداری از واحدهای تولیدی خبر داد و افزود: در حوزه بازرسی طرحهای طاها و امین، ۷۷۲۱ مورد پایش و نظارت میدانی صورت گرفته که ۴۰۱ مورد آن به نمونهبرداری از کالاهای سطح بازار اختصاص داشته است. در بازرسی تجهیزات تفریحی نیز ۳۰۴ مورد بررسی انجام و ۲۰ مورد تجهیزات غیر استاندارد پلمب شدهاند.
حسینپور با بیان اینکه اداره کل استاندارد کرمانشاه در زمینه اوزان و اندازهشناسی رتبه اول کشور را دارد، اظهار داشت: در حوزه آزمون نازلهای سوخت مایع، ۲۲۵۵ مورد آزمون انجام شده و در بخش باسکولهای ثابت جادهای ۳۸۹ مورد آزمون و علامتگذاری انجام شده است. همچنین بیش از ۱۵ هزار و ۲۹۳ ترازو و باسکول سبک مورد آزمون قرار گرفتهاند.
وی افزود: در طرح پیشبستهبندی کالاها، ۴۳۴۱ نمونه از بازار جمعآوری و آزمون شدهاند تا از کمفروشی و تضییع حقوق مصرفکننده جلوگیری شود. در همین راستا دو واحد لبنی متخلف نیز در سال گذشته به دلیل کمفروشی پلمب و به مراجع قضائی معرفی شدهاند.
مدیرکل استاندارد کرمانشاه درباره نظارت بر مصالح ساختمانی نیز گفت: در پروژه نهضت ملی مسکن، سه دستگاه تولید بتن در حال استانداردسازی هستند و ۲۳ واحد فاقد پروانه استاندارد به مراجع قضائی معرفی شدهاند. هدف ما این است که مردم با اطمینان از کیفیت مصالح، صاحب مسکن استاندارد شوند.
حسینپور در خصوص نقش اداره استاندارد در مبارزه با قاچاق سوخت عنوان کرد: اداره کل استاندارد کرمانشاه دبیرخانه کارگروه تعیین ماهیت فرآوردههای نفتی است و از طریق آزمایشهای فنی، مانع خروج مواد یارانهای به خارج از کشور میشود. در سال گذشته ۴۵ جلسه کارگروه برگزار و ۲۵۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به حوزه شرکتهای دانشبنیان گفت: استانداردسازی محصولات دانشبنیان از مهمترین برنامههای ماست، اما در سال گذشته تنها یک مورد موفق به اخذ نشان دانشنماد شده است. از شرکتهای دانشبنیان انتظار داریم برای حفظ سلامت و اعتماد عمومی، نسبت به دریافت استاندارد اقدام کنند.
مدیرکل استاندارد کرمانشاه در پایان با بیان اینکه نشان استاندارد یکی از معتبرترین نمادهای اعتماد در جامعه است، خاطرنشان کرد: پس از نشان جمهوری اسلامی، نشان استاندارد مطمئنترین علامت برای مردم است و ما از همه دستگاهها، تولیدکنندگان و رسانهها انتظار داریم در مسیر ارتقای فرهنگ استاندارد یاریگر سازمان ملی استاندارد باشند.
