به گزارش خبرنگار مهر، امیرمسعود مجیدی صبح سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته جهانی استاندارد اظهار کرد: رعایت استاندارد و کیفیت باید از مطالبه مردم و ذی‌نفعان آغاز شود تا تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات ناگزیر به ارتقا و انطباق با معیارهای استاندارد شوند.

وی افزود: در استان همدان بیش از هزار قلم کالا استاندارد اجباری دارند و حدود ۳۰ هزار استاندارد ملی تدوین شده که مابقی آن‌ها مشمول استاندارد تشویقی است.

مجیدی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۵۵ پروانه استاندارد اجباری جدید، هفت پروانه تشویقی و ۷۸ پروانه تمدید شده است و در همین مدت ۶۹ پروانه نیز به دلیل توقف تولید یا تغییر خطوط و یا عدم رعایت الزامات ابطال شده است.

مدیرکل استاندارد استان همدان ادامه داد: بازرسی‌های سرزده از واحدهای تولیدی، انجام بیش از یک‌هزار مورد نمونه‌برداری از کارخانجات و ۱۳۴ نمونه خریداری و آزمون شده از بازار، باعث کاهش میزان عدم انطباق محصولات به زیر ۱۵ درصد شده است که در گذشته بالای ۴۰ درصد بود.

مجیدی خاطرنشان کرد: علاوه بر تولیدات داخلی، نظارت بر کالاهای صادراتی و وارداتی نیز انجام می‌شود و از ابتدای سال برای صادرات کشمش استان همدان ۲۱ گواهینامه صادر و در مجموع ۱۶۶ گواهینامه صادرات کشمش به مقصد استان‌ها و کشورهای مختلف ارائه شده است.

وی تأکید کرد: کنترل کیفیت خدمات نیز در دستور کار است و هتل‌ها، اتاق‌های مادر و کودک، خانه سالمندان و سردخانه‌ها مشمول استاندارد اجباری هستند.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۸,۳۹۵ نفرساعت آموزش مدیران کنترل کیفیت، ۷۲۸ نفرساعت آموزش برندسازی و ۹۰۰ نفرساعت آموزش کارکنان اجرا شده است.

مدیرکل استاندارد استان همدان با اشاره به تدوین شش استاندارد ملی جدید در سال جاری گفت: این استانداردها در حوزه سیمان، گاز، داربست و نردبان در دست بررسی است و اخذ استاندارد بین‌المللی TS-۲۵ توسط آزمایشگاه‌های همکار استان همدان نیز در حال تکمیل است.