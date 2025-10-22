تدوین برنامه عملیاتی سه ساله حوزه علمیه خراسان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید حمید علوی آزیز اظهار کرد: برنامه عملیاتی سه‌ساله حوزه علمیه خراسان پس از ۱۸ ماه تلاش مشترک، آماده ارائه به شورای عالی شد. این برنامه که با رویکرد شاخص‌محور و بر مبنای مدل تعاملی تدوین شده، حاصل همکاری اساتید، مدیران مدارس، معاونان و کارشناسان مرکز مدیریت، دبیرخانه شورای عالی و اعضای کمیسیون‌های تخصصی است.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی این برنامه، تحقق سند چشم‌انداز ۱۴۱۷ حوزه خراسان و توجه به اولویت‌ها و تعیین شاخص برای ارزیابی برنامه‌ها و فعالیت‌های بخش‌های مختلف است، ابراز کرد: مراحل پایانی بازنگری برنامه براساس بیانیه «حوزه پیشرو و سرآمد» مقام معظم رهبری در حال انجام است.

مدیر مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات حوزه علمیه خراسان ادامه داد: هم‌اکنون نشست‌های تخصصی با حضور اساتید و نخبگان و مدیر این حوزه برای سنجش روایی برنامه و ارتقای کیفیت آن برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام علوی آزیز افزود: این سند راهبردی به‌زودی برای تصویب نهایی به شورای عالی حوزه تقدیم خواهد شد.