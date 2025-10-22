استان مرکزی به پویش «بساز مدرسه» پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ملااحمدی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین بهره برداری از مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز شادروان طاهره بصیر اظهار کرد: جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با هدف حل مشکلات آموزشی و ارتقا شرایط مدارس در سراسر کشور، اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

وی افزود: پلتفرم 《بساز مدرسه》 که به تازگی رونمایی شده، فرصتی منحصر به فرد برای تمامی ایرانیان فراهم می‌آورد تا با هر میزان از توان و منابع خود، در عرصه مدرسه‌سازی مشارکت کنند.

ملااحمدی تصریح کرد: همکاری تمامی مسئولان امر، می‌تواند شامل تعمیر، تجهیز، ساخت و حتی اهدای زمین به منظور احداث مدارس باشد.

وی ادامه داد: امید است که استاندار مرکزی و مدیران اجرایی، با انگیزه و عزم راسخ در این پویش ملی شرکت کرده و در تحول نظام آموزش و پرورش کشور سهم خود را ایفا نمایند.

عضو هیئت مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور تاکید کرد: توسعه و تعالی نظام تعلیم و تربیت اساس پیشرفت کشور است و مشارکت همگان در این مسیر، به ویژه مسئولین و مدیران، نقشی حیاتی خواهد داشت.

وی افزود: نیاز است همگی در این مسیر خیرخواهانه، دست در دست هم گذاشته و برای رشد و شکوفایی آینده‌سازان ایران عزیز، به این پویش ملحق شوند.