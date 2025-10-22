شاه حسینی: تأمین انشعابات مدارس کلید تحول در نظام آموزشی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شاه حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین بهره برداری از مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز شادروان طاهره بصیر اظهار کرد: توجه به نظام تعلیم و تربیت و اولویت‌بخشی به موضوع مدرسه‌سازی باید در رأس برنامه‌های کشور قرار گیرد.

وی افزود: نیت خیرخواهانه مسئولان در جهت توسعه مدارس و بهبود نظام تعلیم و تربیت قابل تحسین است که در این راستا، پیگیری موضوع مدرسه‌سازی از سوی رئیس‌جمهور، فرصتی ویژه برای ارتقا فضای آموزشی کشور ایجاد کرده است.

شاه حسینی تصریح کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور در عرصه آموزش، مسئله نگهداری و حفظ مدارس است.

وی ادامه داد: با وجود تلاش خیران و دولت در ساخت مدارس جدید، متأسفانه برخی از این مدارس پس از ۲۰ یا ۳۰ سال دچار تخریب شده و نیازمند تعمیرات اساسی هستند که باید توجه ویژه‌ای به نگهداری این مدارس صورت گیرد تا از هدر رفت منابع جلوگیری شود.

حفظ و نگهداری مدارس باید در کنار ساخت مدارس جدید در اولویت قرار گیرد

رئیس جامعه خیران مدرسه‌ساز کشور گفت: تمام مسئولان باید در حفظ و نگهداری مدارس کشور تلاش کنند و این مسئله به اندازه ساخت مدارس جدید از اهمیت برخوردار است.

وی افزود: در برخی استان‌های کشور، مدارس با کاربری آموزشی از بین می‌روند که می‌توان این فضاها را به فروش رساند و از این طریق منابع مالی برای ساخت مدارس جدید تأمین کرد.

شاه حسینی با اشاره به مشکلات انشعابات مدارس جدید تصریح کرد: خیران در پروژه‌های مدرسه‌سازی دغدغه‌هایی همچون آب، برق و گاز دارند.

وی تأمین انشعابات مدارس را کلید تحول در نظام آموزشی کشور عنوان کرد و افزود: چرا باید مدارس افتتاح شده بدون این امکانات حیاتی باشند، این مسئله برای خیران و مسئولان نگران‌کننده است و باعث ایجاد مشکلات در روند ادامه ساخت مدارس می‌شود.

شاه حسینی تاکید کرد: باید اقداماتی انجام شود تا انشعابات مدارس از پیش آماده باشند تا خیرین پس از ساخت اولین مدرسه، انگیزه لازم برای ادامه پروژه‌ها را داشته باشند.

وی بر لزوم اجرای سریع‌تر طرح‌ها و قوانین جهت بهبود شرایط آموزشی کشور اشاره کرد و خواستار تسریع در اجرای مواد قانونی در استان‌ها شد تا نگرانی از کمبود مدارس وجود نداشته باشد.