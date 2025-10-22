به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی ظهر چهارشنبه در همایش صنعت گران گلستان بیان اینکه توسعه پایدار بدون صنعت و سرمایه‌گذاری محقق نخواهد شد، گفت: استان گلستان سال‌هاست بر کشاورزی تکیه دارد؛ اما امروز این اتکا به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای نیست. ۹۰ درصد مصرف برق استان خانگی است و تنها ۱۰ درصد در بخش صنعت مصرف می‌شود؛ در حالی که در استان سمنان این نسبت برعکس است. این یعنی زیرساخت صنعتی استان به‌شدت ضعیف است.

وی افزود: تا زمانی که شهرها نتوانند از مسیر تولید، ارزش افزوده و مالیات، درآمد پایدار ایجاد کنند، نه شهرداری‌ها توانمند می‌شوند و نه توسعه واقعی رقم می‌خورد. بسیاری از شهرداری‌های ما حتی برای پرداخت حقوق کارکنان به کمک دولت وابسته‌اند و این وضعیت قابل ادامه نیست.

استاندار گلستان با انتقاد از موانع اداری و بانکی در مسیر سرمایه‌گذاری اظهار کرد: توسعه‌نیافتگی فقط مربوط به صنعت نیست؛ نظام اداری نیز در بسیاری موارد دچار عقب‌ماندگی است و همین موضوع مسیر سرمایه‌گذار را سخت می‌کند. بانک‌ها باید از مماشات با تولیدکنندگان دست بردارند و فعالانه پای کار توسعه باشند.

وی با اشاره به طرح‌های مهم در حوزه انرژی گفت: با مساعدت دستگاه‌های نظارتی، ۷۵ هکتار زمین در شهرک صنعتی اترک برای احداث نیروگاه خورشیدی اختصاص یافته تا ۵۰ مگاوات برق تولید شود. این پروژه از هفته آینده آغاز خواهد شد و گامی مهم برای تقویت زیرساخت‌های صنعتی استان است.

استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت استفاده از موقعیت جغرافیایی استان در مسیر کریدور شمال–جنوب تأکید کرد و گفت: مسیر ریلی گلستان یکی از امن‌ترین، کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های ترانزیتی بین چین، آسیای میانه و جنوب ایران است. فعال کردن این مسیر به معنای باز شدن دروازه‌های توسعه برای استان است.

وی با اشاره به ظرفیت صنایع کوچک و صنایع دستی در استان گفت: در بسیاری از روستاها زنان و مردان کارآفرین در خانه‌های خود فعالیت تولیدی دارند. این ظرفیت مردمی باید با بسته‌های حمایتی، وام و ایجاد شهرک‌های صنفی تقویت شود تا چرخ اشتغال محلی بچرخد. ایجاد حتی یک شغل جدید از بسیاری از پروژه‌های عمرانی مهم‌تر است و باید با همین نگاه مسیر توسعه را ادامه دهیم.

