پارسا: آمار باکیفیت، اساس حکمرانی هوشمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیدعلی پارسا روز چهارشنبهدر سمینار علمی تخصصی «آشنایی با حکمرانی دادهمبنا» در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تبریز با اشاره به اهمیت داده در نظام تصمیمگیری و حکمرانی، اظهار کرد: اداره مطلوب کشور منوط به برنامهریزی علمی است و برنامهریزی علمی نیز بدون آمار دقیق و با کیفیت ممکن نیست. در جهان امروز، آمار با مراجعه حضوری و پرسشنامهای از مردم بهدست نمیآید، بلکه در جریان زندگی روزمره، از طریق دادههای ثبتی و سامانههای اطلاعاتی تولید میشود.
وی با بیان اینکه آمار باکیفیت، اساس حکمرانی هوشمند است، افزود: در نظام آمارهای ثبتیمبنا، هر دستگاه اجرایی خدمترسان، دادههای مربوط به فعالیت خود را در قالب نسخهای بینام و نشان، با حفظ محرمانگی کامل، در اختیار مرکز آمار قرار میدهد. این اطلاعات پس از تجمیع، برای تولید آمارهای کلان در سطح کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: آمار درست، آماری است که دادهمبنا و بدون اتکا به خوداظهاری افراد باشد، چراکه در روش خوداظهاری، میزان دقت پایین و احتمال خطا زیاد است. بر همین اساس، سال آینده نخستین سرشماری ثبتیمبنا در کشور اجرا میشود که گامی بزرگ در تحول نظام آماری ایران به شمار میرود.
پارسا با تأکید بر ضرورت آمادگی همه دستگاههای اجرایی برای تحقق این طرح ملی گفت: دستگاهها باید از هماکنون نسبت به اصلاح ساختار دادهها، ساماندهی پایگاههای اطلاعاتی و ایجاد پیوند میان سامانههای آماری اقدام کنند تا در زمان اجرای سرشماری، اطلاعات دقیق و همزمان در اختیار مرکز آمار قرار گیرد. هدف ما تولید دادههایی است که از دل نظام واقعی خدمات و فعالیتهای مردم استخراج میشود، نه از پاسخهای احتمالی پرسشنامهها.
