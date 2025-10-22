دخالتی در انتصابات استان قزوین ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، سالار ولایت‌مدار آبنوش در جلسه هم‌اندیشی و پرسش و پاسخ خبرنگاران پیرامون مسائل استان که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن جلسات باغستان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، اظهار کرد: نقش حیاتی رسانه‌ها در نبرد شناختی امروز بسیار قابل توجه است و این قشر باید از باب آگاهی‌بخشی و واقع‌گرایی با مردم سخن بگویند.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های جنگ شناختی و تلاش دشمنان برای مدیریت افکار عمومی منطقه و کشور، رسانه‌ها را سربازان جبهه مقدم جهاد تبیین دانست و گفت: اگر داده‌های ما به مردم واقعی باشد، آنان بهترین قاضی و تشخیص‌دهنده مسیر درست خواهند بود. رسانه‌ها امروز می‌توانند جامعه را در مسیر خیر و سلامت قرار دهند یا با یک خبر غلط، آسیبی جدی به روند زندگی مردم وارد کنند.

نماینده مردم شهرستان البرز افزود: فعالیت رسانه‌ای عبادتی است که در مسیر هدایت جامعه انجام می‌شود؛ در این مسیر سختی‌هایی وجود دارد اما خداوند متعال شاهد است که شما امروز جلوترین نیروی نبردی نامتقارن، پیچیده و گسترده هستید.

فشار اقتصادی بخشی از جنگ ترکیبی دشمن است

این مسئول در پاسخ به پرسشی درباره فشارهای اقتصادی به خانوارها عنوان کرد: علت گرانی کالاهای اساسی صرفاً محصول سوءمدیریت داخلی نیست، بلکه بخشی از یک جنگ ترکیبی و برنامه‌ریزی‌شده دشمن علیه معیشت مردم به‌شمار می‌رود.

وی ادامه داد: دشمن با هدف ایجاد نارضایتی عمومی، فشار اقتصادی را به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر جامعه به کار گرفته است. طبق جمع‌بندی مشترک دولت، مجلس و قوه قضائیه مقرر شده مشکل چند قلم کالای اساسی سر سفره مردم در پایان آبان‌ماه به طُرق مختلف مرتفع شود که کالابرگ یکی از ارکان آن است. این تصمیم با توافق هر سه قوه اتخاذ شده و ضمانت اجرایی آن نیز مشخص است.

هماهنگی بی‌سابقه برای مقابله با فساد

ولایتمدار در پاسخ به پرسشی درباره برخورد با فساد گفت: واقعیت تلخ این است که هنوز برخی افراد با نفوذ اقتصادی می‌توانند از خلأهای قانونی سوءاستفاده کنند، در حالی که مردم عادی با تخلفات کوچک‌تر مواجه می‌شوند. با این حال امروز در استان قزوین هماهنگی بی‌سابقه‌ای بین دستگاه‌ها برای مبارزه با فساد شکل گرفته است.

وی افزود: هر چهار نماینده استان، استاندار، رئیس دادگستری و دیوان محاسبات هر ماه جلسه مشترکی برگزار می‌کنند تا موارد فساد، ترک فعل و کوتاهی مدیران را به‌صورت شفاف بررسی کنند.

مواضع عزتمندانه در سیاست خارجی

نماینده مردم شهرستان البرز در ادامه با اشاره به نامه‌نگاری برخی مقامات غربی با ادعای صلح گفت: این نامه‌ها در واقع حیله‌ای برای فریب افکار عمومی بود که با تدابیر رهبر معظم انقلاب خنثی شد. جمهوری اسلامی هیچ‌گاه از اصول خود کوتاه نمی‌آید و مذاکره‌ای که بر مبنای عزت و مصلحت نباشد، ارزشی ندارد.

وی تأکید کرد: تصمیمات نظام در سطح عالی بر اساس تدبیر رهبر معظم انقلاب و منافع ملی اتخاذ می‌شود و آنچه در نیویورک اتفاق افتاد، در حقیقت پیروزی بزرگ دیپلماسی عزت بود.

مافیای دارو و درمان زیر ذره‌بین نظارتی

این مسئول درخصوص عملکرد برخی از کادر درمان مطرح کرد: متأسفانه نشانه‌هایی از شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی یا به‌عبارتی مافیای دارو و درمان دیده می‌شود که با ارجاع‌های تکراری و اعمال هزینه‌های غیرقانونی، فشار مالی و روحی بر بیماران وارد می‌کنند.

وی افزود: برای بررسی دقیق موضوع، کارگروهی متشکل از مدیران حوزه درمان و آموزش دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شده و در حال جمع‌آوری مستندات و پیگیری تخلفات احتمالی است.

ولایتمدار تأکید کرد: از رسانه‌ها می‌خواهیم در اطلاع‌رسانی دقت کنند و اگر اطلاعات مستندی از اینگونه تخلفات در اختیار دارند، در اختیار ما و مجموعه نظارتی قرار دهند تا با جدیت پیگیری شود و دیگر شاهد چنین نارضایتی‌هایی در سیستم درمان نباشیم.

دخالتی در انتصابات ندارم

نماینده مردم شهرستان البرز در پاسخ به پرسشی درباره نقش نمایندگان استان در عزل و نصب مدیران گفت: بنده از ابتدا تأکید کرده‌ام که در انتصابات دخالت نمی‌کنم. استاندار قزوین نیز در به‌کارگیری مدیران، بر اساس تعهد و شایستگی عمل می‌کند و اگر موردی از نظر ما دارای اشکال باشد، در چارچوب قانونی تذکر می‌دهیم.

وی با اشاره به مواضع دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور تصریح کرد: مواضع ایشان در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی در راستای منافع ملی و تبعیت از فرامین رهبری بوده و از این بابت از رئیس‌جمهور تشکر می‌کنم.

ولایتمدار در پایان تأکید کرد: امروز در کشور یک‌صدایی مطلوبی میان سه قوه وجود دارد و همین انسجام سبب شده دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام بماند.