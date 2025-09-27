  1. استانها
  2. قزوین
۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱

آبنوش: معدن‌داران در رفع مشکلات محلی مسئولانه عمل کنند

آبنوش: معدن‌داران در رفع مشکلات محلی مسئولانه عمل کنند

قزوین-نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با تأکید بر لزوم مشارکت معدن‌داران در توسعه محلی گفت: معدن‌داران در رفع مشکلات محلی مسئولانه عمل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سالار آبنوش عصر شنبه در در نشست شورای معادن استان قزوین با انتقاد از پیامدهای فعالیت معادن در حوزه راه‌های مواصلاتی، خواستار توجه جدی معدن‌داران به خدمت‌رسانی به مردم شد.

وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از تردد سنگین کامیون‌ها در مسیرهای روستایی گفت: فعالیت معادن موجب فرسایش و آسیب‌پذیری جاده‌های ارتباطی شده و مشکلات جدی برای ساکنان منطقه ایجاد کرده است.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: انتظار می‌رود معدن‌داران با مسئولیت‌پذیری نسبت به رفع این مسائل اقدام کنند.

دکتر ولایت‌مدار با تأکید بر لزوم مشارکت معدن‌داران در توسعه محلی افزود: در کنار استقبال از توسعه اقتصادی استان، باید خدمت‌رسانی به روستاها و مردم منطقه نیز در اولویت قرار گیرد. معدن‌داران باید در این مسیر پای‌کار باشند.

وی در پایان بر ضرورت ایجاد تعادل میان بهره‌برداری اقتصادی از معادن و حفظ زیرساخت‌های استان تأکید کرد و خواستار دخیل‌کردن مردم در فرآیند حل مشکلات شد تا توسعه معدنی با رضایت و همراهی جامعه محلی پیش رود.

کد خبر 6603936

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها