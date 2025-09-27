به گزارش خبرنگار مهر، سالار آبنوش عصر شنبه در در نشست شورای معادن استان قزوین با انتقاد از پیامدهای فعالیت معادن در حوزه راههای مواصلاتی، خواستار توجه جدی معدنداران به خدمترسانی به مردم شد.
وی با اشاره به آسیبهای ناشی از تردد سنگین کامیونها در مسیرهای روستایی گفت: فعالیت معادن موجب فرسایش و آسیبپذیری جادههای ارتباطی شده و مشکلات جدی برای ساکنان منطقه ایجاد کرده است.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: انتظار میرود معدنداران با مسئولیتپذیری نسبت به رفع این مسائل اقدام کنند.
دکتر ولایتمدار با تأکید بر لزوم مشارکت معدنداران در توسعه محلی افزود: در کنار استقبال از توسعه اقتصادی استان، باید خدمترسانی به روستاها و مردم منطقه نیز در اولویت قرار گیرد. معدنداران باید در این مسیر پایکار باشند.
وی در پایان بر ضرورت ایجاد تعادل میان بهرهبرداری اقتصادی از معادن و حفظ زیرساختهای استان تأکید کرد و خواستار دخیلکردن مردم در فرآیند حل مشکلات شد تا توسعه معدنی با رضایت و همراهی جامعه محلی پیش رود.
