جهانیان: کافه مقاومت در بوشهر ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان ظهر چهارشنبه در نشست گردشگری مقاومت بوشهر اظهار کرد: استان بوشهر دارای تاریخی بزرگ در عرصه مقاومت است و ایده‌پردازی و روایتگری تاریخ مقاومت مردم بوشهر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی از تشکیل «کافه مقاومت» با محوریت جوانان و هنرمندان انقلابی به منظور گفت‌وگو، ایده‌پردازی و روایتگری تاریخ مقاومت خبر داد و بیان کرد: در این مجموعه بهره‌گیری از روایت‌های شفاهی، آثار هنری و برنامه‌های گفت‌وگومحور مد نظر قرار دارد.

حجت‌الاسلام محمد قادری مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر و مسئول دبیرخانه گردشگری مقاومت استان در بخش دیگری از این نشست بر استفاده از ظرفیت گردشگری در تقویت هویت بومی استان تأکید کرد.

اجرای طرح «اتوبوس گردشگری مقاومت»

دبیر گردشگری مقاومت بوشهر نیز ایجاد اردوگاه گردشگری مقاومت با پشتیبانی نهادهای مرتبط را از دیگر طرح‌های در دست بررسی دبیرخانه گردشگری مقاومت استان برشمرد و ادامه داد: این اردوگاه با هدف برگزاری اردوهای فرهنگی، آموزشی و تفریحی برای نوجوانان و جوانان طراحی خواهد شد تا به مرکزی برای تجربه زیست مؤمنانه، وطن‌دوستانه و فرهنگی تبدیل شود.

حجت‌الاسلام محمدرضا فکوری با اشاره به ترسیم ساز و کار تولید «اطلس گردشگری مقاومت استان بوشهر» اضافه کرد: این اطلس قرار است با همکاری مراکز علمی و پژوهشی، ظرفیت‌ها و مسیرهای فرهنگی، تاریخی و جهادی استان را در قالبی جامع و نقشه‌محور مستندسازی کند.

وی از اجرای طرح «اتوبوس گردشگری مقاومت» به‌صورت پایلوت در استان خبر داد و بازدید میدانی از نقاط شاخص مقاومت، یادمان‌ها و اماکن تاریخی استان و روایت میدانی تاریخ مقاومت بوشهر برای نسل جوان را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.