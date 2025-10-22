  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

رئیس‌زاده: حفظ کیفیت آموزش پزشکی اولویت اصلی است

رئیس‌زاده: حفظ کیفیت آموزش پزشکی اولویت اصلی است

ساری - رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: حفظ کیفیت آموزش پزشکی اولویت اصلی در سیاست‌گذاری‌های منابع انسانی نظام سلامت است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئیس زاده ظهر چهارشنبه در پنل تخصصی بررسی چالش‌های کمبود منابع انسانی در نظام سلامت که در نخستین روز بیست‌وششمین کنگره ملی و دوازدهمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور برگزار شد، بر لزوم حفظ استانداردهای آموزش پزشکی تأکید کرد و آن را اساس کار نظام سلامت دانست.

وی با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری‌های اصولی در حوزه سلامت، گفت: اساس کار نظام سلامت بر تصمیم‌گیری و تدوین قوانین علمی و دقیق است و نباید کمیت بر کیفیت و استانداردسازی غلبه کند.

رئیس‌زاده افزود: گلوگاه حفظ کیفیت جامعه پزشکی، رعایت استانداردهای آموزش پزشکی است.

وی همچنین گسست در نگرش تخصصی مسئولان تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار، مدیریت جزیره‌ای در حوزه سلامت و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو بدون توسعه زیرساخت‌های آموزشی لازم را از عوامل اصلی عدم توازن منابع انسانی در کشور دانست و تصریح کرد: برای حل معضلات موجود، باید از تله استدلال مؤثر عبور کرده و به سمت اقدامات واقعی و اجرایی گام برداریم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در پایان اظهار داشت: همه ما، به‌ویژه شما دانشجویان، باید احساس مسئولیت کنیم و برای رفع مشکلات، راهکارهای کاربردی ارائه دهیم.

کد خبر 6631039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها