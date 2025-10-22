به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئیس زاده ظهر چهارشنبه در پنل تخصصی بررسی چالش‌های کمبود منابع انسانی در نظام سلامت که در نخستین روز بیست‌وششمین کنگره ملی و دوازدهمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور برگزار شد، بر لزوم حفظ استانداردهای آموزش پزشکی تأکید کرد و آن را اساس کار نظام سلامت دانست.

وی با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری‌های اصولی در حوزه سلامت، گفت: اساس کار نظام سلامت بر تصمیم‌گیری و تدوین قوانین علمی و دقیق است و نباید کمیت بر کیفیت و استانداردسازی غلبه کند.

رئیس‌زاده افزود: گلوگاه حفظ کیفیت جامعه پزشکی، رعایت استانداردهای آموزش پزشکی است.

وی همچنین گسست در نگرش تخصصی مسئولان تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار، مدیریت جزیره‌ای در حوزه سلامت و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو بدون توسعه زیرساخت‌های آموزشی لازم را از عوامل اصلی عدم توازن منابع انسانی در کشور دانست و تصریح کرد: برای حل معضلات موجود، باید از تله استدلال مؤثر عبور کرده و به سمت اقدامات واقعی و اجرایی گام برداریم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در پایان اظهار داشت: همه ما، به‌ویژه شما دانشجویان، باید احساس مسئولیت کنیم و برای رفع مشکلات، راهکارهای کاربردی ارائه دهیم.