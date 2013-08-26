دلایل ناکامی پزشک خانواده/ وزارت بهداشت فقط برای پزشکان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عباس زاده با تأکید بر لزوم بهره مندی از تمام ظرفیتهای انسانی و پرهیز از هرگونه بخشی نگری در نظام سلامت، افزود: اگر ما بگوییم وزارت بهداشت را فقط پزشکان هستند که می چرخانند قطعاً راه را اشتباه رفته ایم و با این تصور موفق نخواهیم بود. اشتباهی که متأسفانه گاهی در برخی ادوار در سیستم بهداشت و درمان رخ داده است.

وی با اشاره به عدم موفقیت برنامه پزشک خانواده افزود: شاید همانگونه که برخی مسئولان نیز به آن اذعان دارند، بتوان دلیل مشکلات به وجود آمده در طرح پزشک خانواده را توجه تک بعدی به یک رشته خاص به نام پزشکی و نبود نگاه کلی به پتانسیلهای و ظرفیتهای موجود در نظام سلامت عنوان کرد.

نایب رئیس اول شورای عالی نظام پرستاری اضافه کرد: تا زمانی که چنین رویکردی در سیستم سلامت وجود داشته باشد، نه تنها در طرح پزشک خانواده بلکه در سایر طرحها و تصمیم گیریها در حوزه سلامت نیز موفق نبوده و چالش های موجود در این عرصه همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند.

عباس زاده با تأکید بر لزوم بازنگری در رویکردهای بخشی نگر گفت: قطعاً توسعه نظام سلامت مستلزم تبیین و گسترش رویکرد جامع نگر در تمام بخشها اعم از جامعیت در نیازهای انسانی، جامعیت در خدماتی که باید به مردم ارائه شود و جامعیت در توجه به رشته های تخصصی مختلف است.