به گزارش خبرنگار مهر، شاهین آخوندزاده بعد از ظهر چهارشنبه در همایش ملی و دوازدهمین همایش بین‌المللی پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور در ساری با اشاره به نقش کلیدی دانشگاه‌های علوم پزشکی در تولید علم کشور اظهار داشت: ۷۰ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی با برخورداری از حدود ۲۳ هزار عضو هیئت علمی، سهمی نزدیک به ۳۰ درصد از تولیدات علمی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، حدود ۴ هزار نفر به‌صورت قراردادی یا خارج از وضعیت رسمی و پیمانی در حال فعالیت هستند که نشان‌دهنده نقش پررنگ نخبگان و پژوهشگران جوان در بدنه علمی وزارت بهداشت است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با تأکید بر جایگاه بالای علمی حوزه علوم پزشکی در سطح بین‌المللی گفت: در رشته‌هایی مانند داروسازی، دندانپزشکی و پزشکی بالینی، دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت در زمره دانشگاه‌های مطرح منطقه و حتی جهان قرار گرفته‌اند.

آخوندزاده از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از نمونه‌های موفق جهانی یاد کرد و گفت: این دانشکده توانسته در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی جایگاه ۵۱ تا ۷۵ دنیا را به دست آورد که افتخاری برای نظام آموزش عالی کشور محسوب می‌شود.

وی همچنین با اشاره به برگزاری این همایش علمی با حضور گسترده دانشجویان، پژوهشگران و اساتید، اظهار داشت: نسل جدید پژوهشگران علوم پزشکی در مسیر تحول علمی و فناوری حرکت می‌کنند و وزارت بهداشت از طرح‌های نوآورانه و کاربردی در این حوزه حمایت جدی خواهد داشت.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم با حفظ و تقویت سرمایه انسانی، مسیر رشد علمی کشور را با شتابی بیشتر ادامه دهیم و نقش ایران را در نقشه جهانی علم و فناوری تثبیت کنیم.