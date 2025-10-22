  1. اقتصاد
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۴

تشکیل کمیته برنامه هفتم در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تشکیل کمیته تخصصی برنامه هفتم توسعه در این شرکت با توجه به اهمیت تحقق آن در صنعت پتروشیمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسن عباس‌زاده نشست بررسی برنامه هفتم توسعه کشور و قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با ارائه چشم‌انداز توسعه صنعت، بر اهمیت توسعه متوازن صنعت پتروشیمی تأکید کرد و گفت: تشکیل کمیته تخصصی برنامه هفتم توسعه در شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان از اهمیت اجرای آن دارد.

وی با اشاره به همکاری مستمر با دیوان محاسبات کشور افزود: پایش مستمر برنامه هفتم توسعه می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ تدابیر اجرایی و تصمیم‌گیری‌های مؤثر در راستای تحقق تکالیف ابلاغ‌شده باشد و با مشارکت هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، دستیابی به اهداف تعیین‌شده در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی را امکان‌پذیر سازد.

اجرا و نظارت دو بازوی تحقق برنامه هفتم توسعه

جواد ابدالی، حسابرس کل دیوان محاسبات کشور نیز در این نشست اظهار کرد: تکالیف ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت محور توجه قرار گیرد، ضمن اینکه باید در نظر داشت که اجرا و نظارت دو بازوی مکمل در تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم است.

وی با بیان اینکه برای تحقق رشد ۸ درصدی باید همکاری و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نهادینه شود، بیان کرد: دیوان محاسبات کشور آماده هرگونه حمایت و همکاری برای محقق شدن اهداف برنامه‌های توسعه‌ای کشور است.

حسابرس کل دیوان محاسبات کشور یادآور شد: توسعه صنعت نفت و ارکان آن مورد حمایت تمام نهادهای نظارتی است و پتروشیمی نیز به‌عنوان صنعتی پیشرو می‌تواند اقتصاد و صنعت کشور را متحول کند.

کد خبر 6631167
فاطمه صفری دهکردی

