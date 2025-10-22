تشکیل کمیته برنامه هفتم در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسن عباس‌زاده نشست بررسی برنامه هفتم توسعه کشور و قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با ارائه چشم‌انداز توسعه صنعت، بر اهمیت توسعه متوازن صنعت پتروشیمی تأکید کرد و گفت: تشکیل کمیته تخصصی برنامه هفتم توسعه در شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان از اهمیت اجرای آن دارد.

وی با اشاره به همکاری مستمر با دیوان محاسبات کشور افزود: پایش مستمر برنامه هفتم توسعه می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ تدابیر اجرایی و تصمیم‌گیری‌های مؤثر در راستای تحقق تکالیف ابلاغ‌شده باشد و با مشارکت هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، دستیابی به اهداف تعیین‌شده در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی را امکان‌پذیر سازد.

اجرا و نظارت دو بازوی تحقق برنامه هفتم توسعه

جواد ابدالی، حسابرس کل دیوان محاسبات کشور نیز در این نشست اظهار کرد: تکالیف ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت محور توجه قرار گیرد، ضمن اینکه باید در نظر داشت که اجرا و نظارت دو بازوی مکمل در تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم است.

وی با بیان اینکه برای تحقق رشد ۸ درصدی باید همکاری و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نهادینه شود، بیان کرد: دیوان محاسبات کشور آماده هرگونه حمایت و همکاری برای محقق شدن اهداف برنامه‌های توسعه‌ای کشور است.

حسابرس کل دیوان محاسبات کشور یادآور شد: توسعه صنعت نفت و ارکان آن مورد حمایت تمام نهادهای نظارتی است و پتروشیمی نیز به‌عنوان صنعتی پیشرو می‌تواند اقتصاد و صنعت کشور را متحول کند.