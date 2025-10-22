قالیباف: دیپلماسی استانی بخشی از سیاست خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف بعدازظهر چهارشنبه در دومین نشست دیپلماسی منطقهای دیپلماسی استانی در مشهد اظهار کرد: ایران با پیشینه تمدنی و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، ظرفیت ایفای نقش مؤثر در هر دو سطح ملی و فروملی را دارد و میتواند در همراستایی با چین و روسیه بهعنوان شرکای راهبردی، محور همکاریهای چندجانبه منطقهای و جهانی باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این همکاریها علاوه بر گسترش پیوندهای اقتصادی و فناورانه، پاسخی به یکجانبهگرایی و ساختارهای سلطهجویانه جهانی است.
وی افزود: ناکامی آمریکا و اروپا در اجرای غیرقانونی «مکانیزم ماشه» و واکنش رسمی قدرتهای جهانی، نشانه ظهور نظمی نوین در عرصه بینالملل است؛ نظمی که تصمیمات آن دیگر در یک پایتخت تعیین نمیشود.
قالیباف گفت: بخش مهمی از توان منطقهای ایران در استانها نهفته است؛ در مرزها، مناطق آزاد، بندرها، بازارچههای مرزی و حتی در حضور زائران و کارآفرینانی که روزانه در تعامل با جهاناند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: دیپلماسی استانی در این چارچوب، نه صرفاً برنامهای توسعهای بلکه بخشی از سیاست خارجی ملی است. سیاست خارجی آینده باید بر پایه نقشه ظرفیتهای استانی شکل گیرد.
وی گفت: در مباحث طرحشده در نشست شیراز مشخص شد، استانداران و بخش خصوصی میتوانند دیپلماسی کشور به پویایی برسانند. مشهد آغاز مرحله تازه گذار از گفتوگو به اقدام و از ایده به سازوکار است.
قالیباف اظهار کرد: حضور ما در مشهد تداوم اندیشهای است که از شیراز برای بیرون آوردن سیاست خارجی از حصار پایتخت شکل گرفت. مجلس شورای اسلامی تحولات نشست شیراز با دقت دنبال کرد و تاکید داشت که استانها باید از حاشیه تصمیمسازی به متن سیاستگذاری بیایند. در مباحث طرح شده نشست شیراز مشخص شد استانداران و بخش خصوصی میتوانند دیپلماسی کشور به پویایی رساند. مشهد آغاز مرحله تازه گذار از گفتوگو به اقدام و از ایده به سازوکار است.
وی اظهار کرد: حکمرانی موفق منابع خود را به ارزش تبدیل میکند و با تکیه بر عقلانیت و مشارکت مدنی، ثبات درونی و نقطه اثر بیرونی میسازد؛ یعنی همان چیزی که به عنوان حکمرانی مولد یاد میکنیم. حکمرانی مولد ۴ ویژگی دارد؛ هوشمندسازی، شفافسازی، مردمیسازی و کارآمدی. هوشمندسازی یعنی تصمیم و فرایند اجرایی بر پایه داده، فناوری و علم. شفافسازی نیز یعنی جلب اعتماد عمومی که باید در همه سطوح تقویت شود.
قالیباف افزود: مردمیسازی نیز یعنی مردم از تماشاگران سیاست به بازیگران تحول تبدیل شوند و کارآمدی یعنی خروجی سیاست به بهبود زندگی مردم منتج شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این ویژگی در کنار هم سبب حصول چهار دستاورد بنیادی قدرت، ثروت، معنویت و منزلت میشود و این چهارگانه ضامن استقلال کشور است. هرگاه این چهار محور در تعادل باشد، جامعه نهتنها اداره میشود بلکه به خود میبالد. در این میان دیپلماسی اقتصادی شاخصهای است که حکمرانی مولد با استفاده از آن، چهره خود را در صحنه بینالمللی نشان میدهد. دیپلماسی استانی یکی از چهرههای بیرونی حکمرانی مولد است؛ یعنی ورود هدفمند استان به عرصه تعاملات خارجی در چارچوب سیاست ملی.
