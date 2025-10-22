https://mehrnews.com/x39nRW ۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۵ کد خبر 6631215 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۵ عراقچی: دیپلماسی مرزی مکمل سیاست خارجی کشور است مشهد - وزیر امور خارجه گفت: استانهای مرزی باید با مناطق همجوار تعاملات سیاسی و اقتصادی مؤثر داشته باشند. دریافت 4 MB کد خبر 6631215 کپی شد مطالب مرتبط عراقچی: سیاست خارجه یک امر حاکمیتی است قالیباف: دیپلماسی استانی بخشی از سیاست خارجی است مظفری: توسعه اقتصادی با دیپلماسی استانی و بخش خصوصی ممکن است توکلی زاده: دیپلماسی اقتصادی و استانی دو بال پرواز توسعه اقتصادی هستند قالیباف: ایران محور همکاریهای چندجانبه منطقهای و جهانی میشود تشرف وزیر امور خارجه به بارگاه منور امام رضا(ع) صالحی: قالیباف در غیاب فرماندهان مسئولیت فرماندهی جنگ را بر عهده گرفت مروی: مشهد در پرتو حرم رضوی میتواند محور دیپلماسی فرهنگی باشد عراقچی: راهحل تقابل با تحریمها، دیپلماسی اقتصادی است برچسبها مشهد خراسان رضوی سید عباس عراقچی
