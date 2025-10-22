  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۵

عراقچی: دیپلماسی مرزی مکمل سیاست خارجی کشور است

عراقچی: دیپلماسی مرزی مکمل سیاست خارجی کشور است

مشهد - وزیر امور خارجه گفت: استان‌های مرزی باید با مناطق همجوار تعاملات سیاسی و اقتصادی مؤثر داشته باشند.

