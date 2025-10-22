عراقچی: سیاست خارجه یک امر حاکمیتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی بعدازظهر چهارشنبه در دومین نشست دیپلماسی منطقه‌ای دیپلماسی استانی در مشهد اظهار کرد: این دومین همایش دیپلماسی استانی است و در راستا یک سیاست جدید طراحی‌شده در وزارت امور خارجه است.

وزیر امور خارجه بیان کرد: اعتقاد دارم استان‌های ما ظرفیت‌هایی دارند که می‌توانند به سیاست خارجه کمک کنند.

وی اظهار کرد: معتقدیم استان‌های ما با ظرفیت خود می‌توانند بازوان مؤثری در مناطق همجوار خود باشند.

عراقچی گفت: سیاست خارجه یک امر حاکمیتی است و اصول و نحوه اجرا آن در مرکز تعیین می‌شود و همه موظف به اجرای آن هستیم، اما سیاست خارجه بازوهای مختلفی دارد که باید این اصول را اجرا کنند و معتقدیم استان‌های ما با ظرفیت خود می‌توانند بازوان مؤثری در مناطق همجوار خود باشند.

وزیر امور خارجه در ادامه بیان کرد: استانداران و نمایندگان مجلس در مناطق مرزی می‌توانند با استان‌ها و مناطق همجوار خود تعاملات و رفت‌وآمدهای سیاسی مؤثری داشته باشند و از طریق تفاهمات منطقه‌ای، بستر همکاری و صلح پایدار را فراهم کنند.

وی گفت: این نشست آثار مثبتی بر جای گذاشت و اندکی پس از آن، در دیدار استانداران با مقام معظم رهبری، بر اهمیت دیپلماسی استانی به‌عنوان رویکردی مثبت تأکید شد؛ تأکیدی که موجب دلگرمی و پشتوانه معنوی مسئولان اجرایی گردید.

عراقچی افزود: رئیس‌جمهور محترم نیز در ادامه این مسیر، بر تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها تأکید کردند و از تقویت نقش استان‌ها در اجرای سیاست خارجی حمایت نمودند.

وزیر امور خارجه اظهار کرد: باید توجه داشت که هدف، اجرای سیاست خارجی در سطح استانی است، نه تعیین و تدوین آن؛ سیاست خارجی همچنان در چارچوب تصمیمات ملی و کلان کشور پیش می‌رود.

وی گفت: سیاست خارجی بازوهای مختلف دارد که باید آن را اجرا کند، استان‌های ما می‌توانند بازوهای موثری برای اجرای این سیاست‌ها باشند. از مرزی که کالا و گردشگر رد شوند، قاچاقچی و تروریست رد نخواهد شد.

عراقچی بیان کرد: بسیاری از مشکلات ما با کشورهای همسایه با استفاده از ظرفیت‌های استانی قابل حل است.

وزیر امور خارجه افزود: هر کدام از محصولات ما مثل زعفران باید دیپلماسی خودش را داشته باشد. ظرفیت‌های بسیار متعددی در استان‌های ما وجود دارد.

وی گفت: دانشگاه مشهد که الان تبدیل شده به مرکز زعفران شناسی ما، می‌تواند بسیاری از ارتباط در کشورهای همسایه را نیز انجام دهد.

عراقچی اظهار کرد: اولویت اول ما منطقه همسایگی و پیرامونی ماست. کشورهای همسایه شرایط تنفس در شرایط تحریم را برای ما فراهم می‌کنند.

عراقچی افزود: با این حال سیاست خارجی بازوهای مختلفی دارد که باید سیاست‌ها را اجرا کنند و ما معتقدیم استان‌های ما با ظرفیت‌ها و امکاناتی که دارند، می‌توانند زبان مؤثری برای اجرای سیاست خارجی، حداقل در مناطق همجوار خود باشند. اگرچه من نیز موافقم که دامنه فعالیت آن‌ها می‌تواند به کشورهای فراتر از مناطق همجوار نیز گسترش یابد.

وزیر امور خارجه اظهار کرد: بسیاری از مشکلات ما با کشورهای همسایه از طریق ظرفیت‌های استانی قابل حل و فصل است.

وی گفت: بنابراین، ما باید مناطق مرزی خود را تا حد امکان درگیر تعاملات گوناگون تجاری، اقتصادی، گردشگری، فرهنگی و سیاسی کنیم.