توکلی زاده: دیپلماسی اقتصادی و استانی دو بال پرواز توسعه اقتصادی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا توکلی زاده بعدازظهر چهارشنبه در آئین افتتاحیه دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی در مشهد اظهار کرد: ما بر این باوریم که دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی منطقهای، دو بال اصلی پرواز اقتصاد ایران در شرایط کنونیاند؛ یکی در سطح دولتها برای تحقق منافع ملی و دیگری در سطح ملتها، بخش خصوصی و نهادهای مدنی برای گسترش تعامل و اعتماد متقابل.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: مایه افتخار است که امروز در جمع فرهیختگان و تصمیمسازانی حضور داریم که دغدغه مشترکشان، ارتقای جایگاه ایران در معادلات اقتصادی و سیاسی منطقه است.
وی با بیان اینکه برگزاری این رویداد را به فال نیک میگیریم، ادامه داد: این نشست نشانه عزم دولت و جامعه اقتصادی کشور برای بازنگری در شیوههای تعامل با همسایگان و تقویت همکاریهای منطقهای، بر پایهی عقلانیت، منافع مشترک و آیندهنگری است.
توکلی زاده بیان کرد: خراسان رضوی، قلب تپنده شرق ایران و گذرگاه تاریخی تمدنهاست؛ سرزمینی که در پیوند جغرافیای راهبردی، فرهنگ غنی و ظرفیتهای اقتصادی شکل گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: این استان از دیرباز پلی میان فلات ایران و سرزمینهای آسیای مرکزی، افغانستان و قفقاز بوده و امروز نیز با تکیه بر همین میراث ارزشمند، میتواند نقشی محوری در گسترش گفتوگو، همکاری و توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.
وی اضافه کرد: این اتاق در سالهای اخیر، با وجود دشواریها و محدودیتها، مسیر تقویت ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه، بهویژه افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان را با جدیت دنبال کرده است؛ با اینحال، باور داریم آنچه تاکنون انجام شده، تنها یک گام کوچک در برابر ظرفیتهای بزرگ و بالقوه منطقه است.
توکلی زاده گفت: برای بهرهگیری از این ظرفیتها، نیازمند دیپلماسی اقتصادی منسجم، هماهنگ و مبتنی بر اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی هستیم. امروز دیپلماسی منطقهای دیگر در چهارچوب وزارتخانهها و سفارتخانهها محدود نمیشود؛ شرکتهای خصوصی، اتاقهای بازرگانی، دانشگاهها و حتی نهادهای شهری نیز از بازیگران مؤثر این عرصه به شمار میآیند.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: در چنین شرایطی، بخش خصوصی باید بازوی اجرایی و فکری برای حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور باشد؛ بازویی که با شناخت واقعبینانه از بازارهای منطقه، زبان تجارت و فرهنگ همکاری، راه را برای حضور هوشمندانه و پایدار ایران در عرصه اقتصاد منطقهای هموار میسازد.
وی ادامه داد: خراسان رضوی، با موقعیت ممتاز جغرافیایی، شبکه گسترده فعالان اقتصادی و پیوندهای دیرینه با بازارهای افغانستان، آسیای مرکزی و قفقاز، آماده است تا نقشی کانونی در شکلدهی به دیپلماسی اقتصادی شرق کشور ایفا کند.
توکلی زاده اضافه کرد: در اتاق بازرگانی استان این مسیر را نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی تاریخی میدانیم؛ در حقیقت ضرورتی برای بازگشت ایران به جایگاه شایسته خود در جغرافیای تجارت منطقه است.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: دیپلماسی منطقهای زمانی ثمربخش است که از گفتوگو فراتر برود و به همکاری عملی، پروژههای مشترک و پیوندهای پایدار اقتصادی بیانجامد. بخش خصوصی آماده است با تکیه بر تجربه، سرمایه انسانی و نگاه توسعهمحور خود، در کنار دولت و نهادهای منطقهای، این مسیر را با گامهایی استوار دنبال کند.
