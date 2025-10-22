  1. استانها
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۰

قالیباف: ایران محور همکاری‌های چندجانبه منطقه‌ای و جهانی می‌شود

قالیباف: ایران محور همکاری‌های چندجانبه منطقه‌ای و جهانی می‌شود

مشهد - رئیس مجلس گفت: ایران با همکاری چین و روسیه می‌تواند محور همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی باشد.

