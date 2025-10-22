https://mehrnews.com/x39nS2 ۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۰ کد خبر 6631219 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۰ قالیباف: ایران محور همکاریهای چندجانبه منطقهای و جهانی میشود مشهد - رئیس مجلس گفت: ایران با همکاری چین و روسیه میتواند محور همکاریهای منطقهای و جهانی باشد. دریافت 8 MB کد خبر 6631219 کپی شد مطالب مرتبط قالیباف: دیپلماسی استانی بخشی از سیاست خارجی است عراقچی: دیپلماسی مرزی مکمل سیاست خارجی کشور است توکلی زاده: دیپلماسی اقتصادی و استانی دو بال پرواز توسعه اقتصادی هستند صالحی: قالیباف در غیاب فرماندهان مسئولیت فرماندهی جنگ را بر عهده گرفت برچسبها ایران مجلس شورای اسلامی مشهد خراسان رضوی
