تأمین ۳۳ میلیارد دلار ارز برای واردات در ۷ ماهه نخست امسال

به گزرش خبرگزاری مهر از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ۱۴۰۴، ۳۲ میلیارد و ۷۱۷ میلیون دلار ارز توسط بانک مرکزی برای واردات انواع کالاها و خدمات تامین شده است.

بنابر اعلام مرکز مبادله ایران، ۲۳ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار از این منابع به حوزه تجارت و بازرگانی تخصیص یافته که بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

همچنین، برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیز ۸ میلیارد و ۳۸۴ میلیون دلار ارز تامین شده تا تامین نیازهای حیاتی کشور با ثبات ادامه یابد.

در بخش دیگر، برای پوشش نیازهای خدماتی، حدود ۹۱۷ میلیون دلار در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.