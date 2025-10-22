  1. اقتصاد
تأمین ۳۳ میلیارد دلار ارز برای واردات در ۷ ماهه نخست امسال

بانک مرکزی از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۴۰۴ بیش از ۳۲ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات تأمین کرده که به تجارت ۲۳.۴ میلیارد دلار و به کالای اساسی ۸.۴ میلیارد دلار اختصاص داده است.

به گزرش خبرگزاری مهر از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ۱۴۰۴، ۳۲ میلیارد و ۷۱۷ میلیون دلار ارز توسط بانک مرکزی برای واردات انواع کالاها و خدمات تامین شده است.

بنابر اعلام مرکز مبادله ایران، ۲۳ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار از این منابع به حوزه تجارت و بازرگانی تخصیص یافته که بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

همچنین، برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیز ۸ میلیارد و ۳۸۴ میلیون دلار ارز تامین شده تا تامین نیازهای حیاتی کشور با ثبات ادامه یابد.

در بخش دیگر، برای پوشش نیازهای خدماتی، حدود ۹۱۷ میلیون دلار در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

