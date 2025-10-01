تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی از یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا نهم مهر ماه، بیش از ۲۸ میلیارد و ۹۶۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، صنایع و خدمات تأمین کرده است. در این بازه برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یک میلیارد و ۴۴۷ میلون دلار ارز تامین شده است.

بنابر اعلام بانک مرکزی از مبلغ ۲۸ میلیارد و ۹۶۰ میلوین دلار ارز تامین شده، ۲۰ میلیارد و ۸۱۴ میلیون دلار به بخش تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است.

همچنین، واردات کالاهای اساسی و دارو با سهم ۷ میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد که از این مبلغ برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یک میلیارد و ۴۴۷ میلون دلار ارز تامین شده است.

بر اساس این گزارش، برای نیازهای خدماتی کشور هم حدود ۸۰۲ میلیون دلار ارز تامین شده است.