به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: در نشست «فراهم‌سازی زمینه انتشار و معامله‌پذیری گواهی کاهش انتشار آلایندگی (گواهی کربن)» که با حضور محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی ایران و سمیه رفیعی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در محل بورس انرژی ایران برگزار شد، ضمن تأکید بر آثار و تبعات ناشی از آلودگی هوا، بر ضرورت استفاده از برچسب کاهش آلایندگی بر روی محصولات صادراتی و لزوم رعایت الزامات زیست‌محیطی به‌ویژه در زمینه انتشار کربن برای تداوم صادرات محصولات با توجه به الزامات بین‌المللی در سال‌های پیش‌رو تأکید شد.

در ادامه، ضرورت تسریع در اجرای اقدامات مرتبط با زیرساخت‌های صحت سنجی، ارزیابی، ارزشیابی، و معاملات گواهی کربن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هم‌چنین با توجه آمادگی بسترهای لازم برای آغاز معاملات این اوراق در بورس انرژی ایران، موضوع تدوین ضوابط مربوطه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست مطرح و بررسی شد.

محمد نظیفی مدیرعامل بورس انرژی ایران ضمن تشریح فعالیت‌های بورس انرژی ایران در زمینه توسعه و عمق‌بخشی به معاملات گواهی صرفه‌جویی انرژی و تدوین ضوابط مرتبط با گواهی کاهش انتشار آلایندگی و راه‌اندازی این گواهی‌ها در بورس انرژی خبر داد.

به گفته او، شرایط انجام معاملات گواهی کاهش انتشار آلایندگی بر اساس دستورالعمل‌های موجود در حوزه معاملات کالا و ابزارهای انرژی در بورس انرژی ایران فراهم شده است و زمینه لازم برای عملیاتی‌شدن این معاملات وجود دارد.

در بخش دیگری از این نشست سمیه رفیعی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به علاقه‌مندی برخی کشورها به همکاری با ایران در زمینه ارزیابی، صدور و خرید گواهی‌های کربن، بر اهمیت استفاده از منافع اقتصادی این گواهی‌ها برای کشور تأکید کرد.

رفیعی با اشاره به علاقه‌مندی کشورهای همسایه برای ارزیابی و صدور گواهی کربن در ایران و خرید این گواهی از کشور، تأکید کرد و افزود: نبود جدیت و پیگیری در اجرای طرح‌های مرتبط با کاهش انتشار آلایندگی، سبب محقق نشدن برخی توافقات انجام‌شده در این حوزه شده است.

او افزود: با هماهنگی اداره ارتباطات دولت و مجلس سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی معاملات گواهی کاهش انتشار آلایندگی (گواهی کربن) ارائه شد. به گفته رفیعی، این گزارش نشان‌دهنده اهتمام جدی و پیشتازی سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس انرژی ایران نسبت به سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه ارزیابی، ارزش‌گذاری و فراهم‌سازی بستر معاملات این گواهی‌ها است.