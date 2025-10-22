نمایشگاه دفاع ۱۲ روزه از نگاه نسل z در هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، گالری صلح جمعیت هلال احمر، صبح امروز با برپایی نمایشگاهی با عنوان «۱۲ روز» و با محوریت روایت جنگ ۱۲ روزه، در موزه صلح این جمعیت افتتاح و آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان شد.

این رویداد فرهنگی و هنری، با حضور جمعی از دانش آموزان تهرانی و اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه فردوسی مشهد، با رویکردی نو و با هدف مشارکت دادن نسل جوان و نوجوان، معروف به نسل Z، در شناسایی و معرفی تاریخ و مأموریتهای این نهاد بشردوست، برگزار شد. این اقدام نمادین، بر این اصل تأکید داشت که هلال احمر ایران، نهادی مدنی و متعلق به آینده سازان کشور است.

نمایشگاه «۱۲ روز» با بیش از چهل اثر خلاقانه در قالب طراحی و مجسمه، به تصویر کشیدن خدمات امدادی و جانفشانی‌های شهیدان امدادگر جمعیت هلال احمر در جریان جنگ ۱۲ روزه را هدف گرفته است. این آثار هنری، روایتی بصری و تأثیرگذار از ایثار و تلاش بی وقفه امدادگران در یکی از مقاطع مهم تاریخ معاصر ایران ارائه می‌دهند.

در حاشیه این مراسم، اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه فردوسی مشهد از نمایشگاه و تونل زمان یکصد سال تلاش جمعیت هلال احمر بازدید کردند. آنها با گذر از این تونل تاریخی، با گوشهای از یک قرن تلاش و خدمات بی وقفه این نهاد در شرایط سخت و بحرانی آشنا شدند. دبیر این کانون دانشجویی، در گفتگویی کوتاه، بر اهمیت حفظ و نگهداری از موزه و اسناد ملی جمعیت هلال احمر به عنوان گنجینه‌ای از تاریخ بشردوستی در کشور تأکید کرد.

این نمایشگاه که با هدف بزرگداشت دفاع مدنی و خدمات امدادی هلال احمر برپا شده، در موزه صلح واقع در مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر دایر شده و آماده میزبانی از عموم علاقمندان، به ویژه جامعه فرهنگی و آموزشی است.