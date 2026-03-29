۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

جاده چالوس یکطرفه شد؛ ترافیک در هراز

جاده چالوس یکطرفه شد؛ ترافیک در هراز

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از انسداد مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال برای تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: مسیر جنوب به شمال محور کندوان و همچنین آزادراه تهران-شمال به منظور تخلیه بار ترافیکی مسدود و یکطرفه شد.

وی با اشاره به وضعیت فعلی ترافیک افزود: در حال حاضر تردد در محورهای هراز و کندوان نیمه سنگین تا سنگین گزارش شده است، اما ترافیک در سوادکوه و مسیر کیاسر عادی و روان است.

صادقی همچنین درباره شرایط جوی محورهای استان گفت: بارش پراکنده برف در ارتفاعات کندوان و هراز ادامه دارد و رانندگان در تردد باید نکات ایمنی را رعایت کنند.

او با تأکید بر ضرورت رعایت فاصله ایمن و سرعت مطمئنه، توصیه کرد مسافران پیش از حرکت از وضعیت محورهای مواصلاتی مطلع شوند.

